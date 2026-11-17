La pasión por Boca no conoce límites y la historia de Pablo Barrionuevo es una muestra de ello. Ante la imposibilidad económica de comprar un pasaje de avión, el hincha tomó una decisión que sorprendió a los simpatizantes xeneizes: subirse a su motocicleta y recorrer aproximadamente 7.800 kilómetros desde Buenos Aires hasta Barranquilla, Colombia, para estar presente en la final de la Copa Sudamericana 2026 frente a Atlético Mineiro. El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El joven, que trabajaba como repartidor, contó en sus redes sociales cómo surgió la idea de semejante aventura. "Me voy a la final de Sudamericana en Colombia a ver a Boca. Como no hay plata para el avión, acá nos la rebuscamos y me voy en esta: mi moto", explicó antes de iniciar el recorrido. Durante los primeros seis días de viaje consiguió atravesar Chile y avanzar por territorio peruano, documentando cada etapa y las dificultades que aparecen en el camino.

La solidaridad que despertó su viaje para acompañar a Boca

A medida que su historia comenzó a difundirse, Barrionuevo recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo de hinchas argentinos y colombianos. Algunos usuarios se ofrecieron a darle comida, alojamiento y combustible cuando llegue a destino, mientras que el propio motociclista pidió colaboración económica para afrontar los gastos de nafta, alimentación y hospedaje que demanda una travesía de semejante distancia.

En una de sus últimas actualizaciones, el protagonista de esta aventura comunicó que estaba cerca de alcanzar otro objetivo importante: "Estamos a 200 kilómetros de llegar a la frontera con Ecuador", contó mientras avanzaba por Perú. Su intención es completar el recorrido hasta Barranquilla antes de la final y conseguir una entrada para alentar al Xeneize desde las tribunas. Los mensajes de aliento no tardaron en multiplicarse, con seguidores que le desearon una buena ruta y hasta le prometieron recibirlo con una comida al llegar a Colombia.

Mientras tanto, otros simpatizantes de Boca también comenzaron a organizar su viaje para acompañar al equipo en la definición continental. En las redes sociales se viralizaron imágenes de hinchas que compartieron vuelos hacia Colombia y cantaron canciones del club durante el trayecto. Además, está prevista una convocatoria para realizar un banderazo el viernes 20 de noviembre en el Gran Malecón del Río de Barranquilla, en la previa del encuentro. Para Barrionuevo, sin embargo, el camino hacia la final tiene un significado especial: sin dinero para un avión, eligió recorrer Sudamérica sobre dos ruedas para cumplir el sueño de estar junto a Boca.