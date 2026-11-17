Tina Simmons, la recordada actriz hollywoodense murió a los 80 años. La estrella pasó a la inmortalidad por interpretar diferentes roles en películas recordadas como Star Wars, Batman y James Bond. La noticia fue confirmada por una amiga que detalló que la encontró sin vida en su casa.

La artista tuvo una fructífera y apareció en más de 200 títulos entre cine y series, uno de los papeles más recordados fue el de técnica rebelde en la película El retorno del Jedi en 1983.

También participó en films como El caballero oscuro, Misión Imposible y cuatro películas de James Bond.

Una de sus amigas más cercanas, la actriz y ex chica Bond Madeline Smith, compartió la triste noticia: "Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su piso. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968. ¡Qué cruel morir sola y morir en absoluto! Espero que pronto se anuncie una celebración en memoria de esta querida alma".