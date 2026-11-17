Dolor por la muerte de una de las actrices de Star Wars
La encontró sin vida en el interior de su casa una amiga. Se investigan las causas de la muerte.
Por Redacción 0223
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Tina Simmons, la recordada actriz hollywoodense murió a los 80 años. La estrella pasó a la inmortalidad por interpretar diferentes roles en películas recordadas como Star Wars, Batman y James Bond. La noticia fue confirmada por una amiga que detalló que la encontró sin vida en su casa.
La artista tuvo una fructífera y apareció en más de 200 títulos entre cine y series, uno de los papeles más recordados fue el de técnica rebelde en la película El retorno del Jedi en 1983.
También participó en films como El caballero oscuro, Misión Imposible y cuatro películas de James Bond.
Una de sus amigas más cercanas, la actriz y ex chica Bond Madeline Smith, compartió la triste noticia: "Estoy devastada. Tina Simmons. La encontraron muerta en su piso. Terrible. Era mi amiga casi con toda seguridad desde 1968. ¡Qué cruel morir sola y morir en absoluto! Espero que pronto se anuncie una celebración en memoria de esta querida alma".
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