Conmoción: un reconocido violinista denunció a una mujer por violencia y horas después, lo encontraron muerto

Un conocido violinista de Termas de Río Hondo, fue hallado muerto dentro de su vivienda y la Justicia investiga la posible relación con una denuncia que la víctima realizó horas antes contra una mujer por violencia.

Manuel Alberto Sánchez tenía 73 años y fue encontrado sin vida por su hija este sábado por la noche en su domicilio. Horas antes se supo que estuvo internado en observación en el Centro Integral de Salud (CIS) Termas luego de acusar a una mujer, de 33, de haberlo golpeado mientras consumían alcohol juntos.

Según se determinó dentro de la institución médica, Sánchez presentaba escoriaciones y politraumatismos en el rostro y los miembros inferiores, destaca el medio Info del Estero.

Antes del mediodía del sábado, el hombre recibió el alta y se dirigió hasta su casa en el barrio Herrera El Alto, donde minutos después arribó su hija y almorzaron juntos.

Aun así, todo cambió pasadas las 20hs. cuando la mujer regresó a la vivienda y allí encontró fallecido a su padre, por lo que de manera inmediata dio aviso a las autoridades pertinentes.

Al lugar se presentó el fiscal Gustavo Montenegro, acompañado por efectivos policiales y especialistas de la División Criminalística.

Por el momento no se logró establecer la causa de muerte, por lo que se ordenó la autopsia. Mientras se aguarda el resultado, el fiscal comenzó con las declaraciones y las pericias correspondientes.

En Termas de Río Hondo Sánchez, más conocido como Chala, lo identificaban como violinista y guitarrista. Se supo que durante un tiempo también formó parte de una banda musical.