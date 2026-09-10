Una revelación conectó a la provincia de Buenos Aires con uno de los grandes éxitos de la industria cinematográfica internacional de los años noventa. Un chozno - hijo del tataranieto - del fundador de Mar del Plata, Patricio Peralta Ramos, fue el cerebro creativo detrás del guion de la famosa comedia negra "La muerte le sienta bien". La producción de Hollywood estuvo protagonizada por estrellas del cine mundial como Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie Hawn.

Peralta Ramos fue el realizador de "La muerte le sienta bien"

El autor de la historia fue Carlos Enrique Varela Peralta Ramos, quien adoptó el seudónimo artístico de Martin Donovan para desarrollar su carrera en el exterior. Nacido en Buenos Aires dentro de una familia tradicional, el joven mostró desde chico un perfil rebelde y una atracción absoluta por el arte dramático. A los 14 años se escapó del hogar familiar por una ventana y permaneció meses oculto como fugitivo antes de encarar su vocación en Europa.

El marplatense supo levantar la estatuilla.

Durante su juventud en el continente europeo, el realizador argentino logró trabajar junto a célebres directores de cine como Luchino Visconti y Federico Fellini. Tras años de experiencia en producciones teatrales y televisivas en el Reino Unido, se radicó en Estados Unidos para escribir proyectos de gran presupuesto. Allí concibió la trama de humor negro sobre dos mujeres que toman un elixir de juventud eterna para combatir el paso del tiempo.

El largometraje se estrenó en las salas de cine en 1992 y se convirtió de inmediato en un fenómeno de taquilla que obtuvo el premio Oscar por sus efectos visuales. La historia combinó elementos de sátira social y terror en una comedia que con el paso de las décadas se transformó en un clásico de culto. El guionista marplatense por descendencia logró así dejar una huella imborrable en la historia de la industria del entretenimiento mundial.

Donovan nació en Buenos Aires y se radicó en EEUU.

La curiosa conexión entre la dinastía fundacional marplatense y la meca del cine sorprende a propios y extraños. La historia del director que abandonó la vida acomodada para triunfar en el cine internacional generó asombro: el legado de la obra continúa vigente entre las distintas generaciones de espectadores que repasan la icónica película.