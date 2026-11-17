Se viene una nueva edición del festival que busca potenciar el desarrollo comercial y gastronómico de la ciudad.

Una nueva edición del Festival Yeca se llevará adelante este viernes 20 de noviembre en la zona de Bernardo de Irigoyen, entre las calles Matheu hasta Almafuerte.

El festival se ofrecerá a partir de las 20 y tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo comercial y gastronómico de la ciudad, además de ofrecer un espacio de recreación y cultura para vecinas y vecinos.

Se podrá disfrutar de una variada agenda de shows en vivo que incluyen a Panal Reggae, Costumbres Argentinas, Mahalo Cumbia y la DJ Marti de Lucca.

Además, la Guardia Nacional del Mar participará con su tradicional desfile musical y coreográfico. La jornada también contará con propuestas recreativas y una feria de emprendedores.

Para los más chicos habrá un espacio infantil con inflables. La entrada es libre y gratuita, y los comercios adheridos presentarán una amplia oferta de promociones.