Más de 60 mil personas y seis cuadras de fila: destacaron la masiva convocatoria de Halloween en Mar del Plata
El Festival Yeca fue uno de los eventos más elegidos del fin de semana. También se desarrollaron propuestas en Villa Victoria, Villa Mitre y los museos Castagnino y Lorenzo Scaglia, entre otros.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Con una concurrencia aproximada de 60 mil personas, este sábado se llevó a cabo una nueva edición de los festejos de Halloween, con actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la ciudad y un cierre con el Festival Yeca sobre la calle Olavarría.
La jornada reunió propuestas culturales, experiencias temáticas, música y gastronomía, diseñadas para disfrutar en familia y recorrer de forma gratuita.
En algunos escenarios municipales, la fila de personas para acceder a los espectáculos superó las seis cuadras, por lo que hubo que extender una hora más el horario de cierre de las actividades programadas. El balance de los comerciantes gastronómicos y emprendedores también fue positivo, de acuerdo a lo informado por el Municipio.
Además, destacaron la masiva participación de marplatenses y turistas, quienes disfrutaron de las propuestas desarrolladas en Villa Victoria, Villa Mitre, Museo Castagnino, Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Biblioteca Leopoldo Marechal, al igual que del festival que se extendió desde Rawson a San Lorenzo, con un corredor gastronómico, feria de emprendedores, distintos números artísticos y bandas en vivo, distribuidas en cinco escenarios al aire libre.
La producción integral estuvo a cargo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que convocó a más de 50 artistas de la ciudad para otorgarle a cada espacio una temática diferente. A su vez, el organismo accionó coordinadamente con los comerciantes de la calle Olavarría para la gestión de los distintos números musicales.
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