Más de 60 mil personas y seis cuadras de fila: destacaron la masiva convocatoria de Halloween en Mar del Plata

En Olavarría hubo un corredor gastronómico, feria de emprendedores, distintos números artísticos y bandas en vivo, distribuidas en cinco escenarios al aire libre.

Con una concurrencia aproximada de 60 mil personas, este sábado se llevó a cabo una nueva edición de los festejos de Halloween, con actividades gratuitas en distintos espacios culturales de la ciudad y un cierre con el Festival Yeca sobre la calle Olavarría.

La jornada reunió propuestas culturales, experiencias temáticas, música y gastronomía, diseñadas para disfrutar en familia y recorrer de forma gratuita.

Debieron atrasar una hora el cierre de las actividades por la masiva participación.

En algunos escenarios municipales, la fila de personas para acceder a los espectáculos superó las seis cuadras, por lo que hubo que extender una hora más el horario de cierre de las actividades programadas. El balance de los comerciantes gastronómicos y emprendedores también fue positivo, de acuerdo a lo informado por el Municipio.

Además, destacaron la masiva participación de marplatenses y turistas, quienes disfrutaron de las propuestas desarrolladas en Villa Victoria, Villa Mitre, Museo Castagnino, Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia y la Biblioteca Leopoldo Marechal, al igual que del festival que se extendió desde Rawson a San Lorenzo, con un corredor gastronómico, feria de emprendedores, distintos números artísticos y bandas en vivo, distribuidas en cinco escenarios al aire libre.

El Municipio informó que algunos eventos registraron seis cuadras de fila.

La producción integral estuvo a cargo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que convocó a más de 50 artistas de la ciudad para otorgarle a cada espacio una temática diferente. A su vez, el organismo accionó coordinadamente con los comerciantes de la calle Olavarría para la gestión de los distintos números musicales.