Shows en vivo, cerveza y gastronomía en Olavarría: se viene una nueva edición del Festival Yeca

El evento contará con la participación especial de la Guardia del Mar y distintas murgas.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) comunicó que este viernes se llevará a cabo una nueva edición del Festival Yeca, una iniciativa que busca potenciar los centros comerciales a cielo abierto mediante propuestas artísticas y recreativas para vecinos y turistas. El evento tendrá lugar en Olavarría, en el tramo comprendido entre General Roca y Rawson, desde las 20 hasta las 23:30.

La propuesta incluye una amplia oferta gastronómica con la instalación de tres escenarios, ferias de emprendedores y un sector dedicado exclusivamente al público infantil. Además, participarán la Guardia del Mar y diversas murgas de la ciudad.

Informaron que no habrá cambios en los recorridos de los colectivos.

En el Escenario 1, ubicado en Olavarría entre San Lorenzo y Avellaneda, la actividad comenzará a las 20 con el DJ Facu La Bella. Posteriormente, a las 21, se presentará Equinoxio con un tributo a Red Hot Chili Peppers, para finalizar a las 22:30 con el set de la DJ Lara Barchetta.

Por su parte, el Escenario 2, situado en Olavarría y Alvarado, contará con la musicalización del DJ Zeque Espósito a las 20, seguido por el grupo Paguen el Monotributo, quienes interpretarán clásicos y hits a partir de las 22.

Finalmente, en el Escenario 3, en Olavarría entre Rawson y Garay, la jornada comenzará a las 20 con el reggae de Rama Santana. A las 21 será el turno de Río Trío con su repertorio de covers, y el cierre estará a cargo de los DJs Clarita G y José Pascutto desde las 22.

Por el event no habrá modificaciones en los recorridos del transporte público de pasajeros, ya que las calles de este sector por donde circulan los colectivos no serán interrumpidas.