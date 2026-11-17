El gremio alertó sobre las consecuencias que podría tener una reforma que no contemple los costos operativos y las inversiones de la industria.

La Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa) le contestó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y advirtió que una reforma que desconozca las condiciones económicas del sector podría poner en riesgo miles de puestos de trabajo y la actividad de los puertos argentinos.

A través de un comunicado, la entidad defendió el aporte de la industria pesquera a la economía nacional y remarcó su capacidad para generar empleo, inversiones y exportaciones, en medio de una discusión que se instaló después de que el funcionario pusiera en duda el régimen de permisos y defendiera la posibilidad de licitar las licencias de pesca. Además, había calificado a los empresarios de la actividad como una “casta naviera pesquera”.

En ese sentido, el organismo destacó que durante 2025 la actividad generó 2.010 millones de dólares en divisas, mientras que en lo que va de este año aportó 52.835 millones de pesos al Fondo Nacional Pesquero (Fonape).

Sin embargo, la Caabpa subrayó que esos números conviven con un escenario complejo para las empresas, que deben afrontar costos operativos dolarizados, elevados gastos de combustible y mantenimiento, retenciones, derechos de extracción, demoras en la devolución del IVA y una fuerte presión impositiva.

Destacaron que la pesca generó US$ 2.010 millones en divisas durante 2025.

A ese panorama se suman la inflación, el atraso cambiario y los precios internacionales desfavorables, factores que condicionan la rentabilidad y la competitividad de una industria que depende de los mercados externos, conforme al mensaje publicado por la entidad.

En ese contexto, la Cámara de Armadores advirtió sobre las consecuencias que podría tener una modificación del sistema de adjudicación de derechos de pesca si no contempla las particularidades de la actividad y su estructura productiva.

"Una reforma que desconozca estos condicionantes, el trabajo en tierra y las inversiones que transforman las capturas en exportaciones puede poner en riesgo miles de empleos y la actividad de los puertos argentinos", concluyeron.