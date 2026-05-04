Peligra la flota fresquera de Mar del Plata por el aumento del gasoil

Solicitan la creación de mecanismos transitorios de alivio fiscal o esquemas de devolución de tributos aplicados al combustible productivo.

Debido al incremento sostenido en el precio del gasoil, la operatividad de la flota fresquera de altura en Mar del Plata atraviesa un crítico momento y la cadena productiva vital para la región podría paralizarse.

Para los armadores locales, el combustible dejó de ser un insumo básico para transformarse en el principal obstáculo logístico y el presidente de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa), Diego García Luchetti, advirtió que la suba del gasoil empujó a gran parte del sector hacia una zona de inviabilidad financiera.

Actualmente, el costo de la energía no solo encarece la navegación, sino que impacta en toda la logística, desde la captura y conservación en bodega, la descarga y logística de transporte, hasta el procesamiento industrial y cadena de frío. "No se trata de discutir una rentabilidad extraordinaria, sino que el objetivo hoy es, simplemente, garantizar la continuidad de la actividad", señalaron desde el sector.

En declaraciones al portal especializado Pescare, Luchetti precisó que también se suma "un problema estructural que el sector reclama hace años" y detalló que "la acumulación de cargas fiscales, costos regulatorios, insumos dolarizados y mayores exigencias operativas" complican aún más a la actividad que "no logra recomponer márgenes".

En ese sentido, desde la entidad hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, y solicitaron la creación de mecanismos transitorios de alivio fiscal o esquemas de devolución de tributos aplicados al combustible productivo.

En última instancia, el referente del organismo advirtió que la flota fresquera de Mar del Plata "necesita previsibilidad para seguir operando" y le pidió a las autoridades políticas y económicas "a recibir al sector de manera urgente y a generar, en conjunto, respuestas concretas, razonables y aplicables".