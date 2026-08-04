Acuerdo entre el Gobierno y los prácticos abre la puerta a la normalización de los puertos

En la estación marítima de Quequén se interrumpieron los ingresos y egresos de buques. (Foto nden.com.ar)

Un principio de acuerdo alcanzado este martes entre el Gobierno nacional y representantes del sector de practicaje y pilotaje permitió destrabar el conflicto que mantenía paralizadas las maniobras de ingreso y egreso de buques en distintos puertos del país, entre ellos el de Quequén.

El entendimiento fue firmado alrededor de las 17 horas de este 4 de agosto y establece la reanudación inmediata y regular del servicio de practicaje, interrumpido desde el fin de semana en rechazo al decreto 690/2026, norma que introdujo cambios en la actividad y generó un fuerte conflicto con los profesionales del sector.

Los puntos acordados por la ministra Monteoliva

El acta firmada por las partes contempla cuatro medidas para comenzar a resolver el conflicto:

Restablecer de manera inmediata y regular los servicios de practicaje y pilotaje.

Solicitar a la Presidencia de la Nación la suspensión del decreto 690/2026.

Crear una mesa intersectorial para elaborar un nuevo marco regulatorio para la actividad.

Aplicar una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio.

El documento aclara que la suspensión del decreto aún no fue dispuesta. La decisión dependerá del Poder Ejecutivo nacional, que deberá analizar la propuesta elevada por las partes. De concretarse, la medida regiría mientras se discuta un nuevo régimen para la actividad.

Más de 140 buques quedaron afectados en el país tras el decreto de Milei.

Expectativa por la reanudación de las operaciones

El servicio de practicaje resulta indispensable para asistir a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de buques de gran porte en canales de acceso, zonas de giro y muelles, donde se requiere un conocimiento específico de las condiciones de navegación.

La interrupción de esa tarea afectó la programación operativa del puerto de Quequén y de otras terminales del país, ya que los buques no podían entrar ni abandonar los puertos, aunque continuaran las operaciones de carga y descarga de las embarcaciones que ya permanecían atracadas.

Tras el principio de acuerdo, se espera la confirmación de los primeros movimientos de buques y la reprogramación de las maniobras que quedaron pendientes durante los días de conflicto, con la expectativa de recuperar progresivamente el ritmo habitual de la actividad portuaria.