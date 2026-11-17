La Selección Argentina cerró el 2026 a puro gol. En Córdoba, la Scaloneta goleó 7-0 a Costa Rica en el segundo amistoso de esta fecha FIFA y dejó atrás la derrota del viernes frente a Uruguay. El equipo de Lionel Scaloni mostró una imagen completamente diferente, fue ampliamente superior a su rival y despidió el año con una actuación contundente ante su gente.

El gran protagonista de la noche fue Nico Paz. El mediocampista del Como tuvo una actuación destacada y abrió el marcador a los ocho minutos, después de una buena combinación entre Julián Álvarez y Enzo Fernández que terminó con un remate desde afuera del área. Más tarde, volvió a aparecer con una verdadera obra de talento: le ganó a los defensores y, cuando parecía haberse quedado sin espacio, sacó un bombazo de derecha, su pierna menos hábil, para establecer el 3-0.

Entre los dos tantos de Nico Paz llegó el primero de Julián Álvarez. La Araña aprovechó una asistencia de Agustín Giay para ampliar la diferencia y darle tranquilidad al conjunto argentino. Antes del descanso, el delantero del Atlético de Madrid volvió a festejar: esta vez recibió una habilitación de Gianluca Prestianni y definió para establecer el 4-0 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, Scaloni aprovechó la diferencia para darle rodaje a varios futbolistas. Ingresaron Franco Mastantuono, Gonzalo Montiel, el Flaco López, Thiago Almada, Mariano Troillo, Aaron Anselmino y Giuliano Simeone. Además, Troillo y Anselmino tuvieron su debut con la camiseta de la Selección Mayor el ciclo llegó a 75 debutantes en 109 encuentros oficiales.

El quinto fue obra de Franco Mastantuono, quien recibió una asistencia al espacio de Máximo Perrone y definió para seguir estirando la ventaja. A los 78 minutos, Alexis Mac Allister aprovechó una presión alta, recuperó la pelota, se metió en el área y sacó un remate cruzado para vencer a Patrick Sequeira y establecer el 6-0. Cuando parecía que el resultado estaba cerrado, Mastantuono volvió a aparecer: recibió en el borde del área y sacó un disparo al primer palo para sellar el 7-0 definitivo.

Otra buena noticia para el equipo argentino y principalmente para el Dibu Martínez, fue que el marplatense se convirtió hoy en el arquero con más vallas invictas de la historia de la Selección Argentina, junto a Sergio Romero. 47 vallas invictas en 71 partidos, le costó 25 encuentros menos a que "Chiquito".

De esta manera, la Selección Argentina consiguió una contundente recuperación después del traspié ante Uruguay y cerró el calendario 2026 con una goleada en Córdoba. Ahora, el equipo de Scaloni tendrá que esperar hasta la próxima fecha FIFA de marzo para volver a jugar, con rivales y sedes todavía sin confirmar.