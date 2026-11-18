Nación inaugura la iluminación en las canchas de tenis
El club continúa con su crecimiento y Alejandro Dillet llevó a cabo una obra imponente que permitirá la utilización de las canchas a toda hora.
18 de Noviembre de 2026 14:51
Por Redacción 0223
PARA 0223
El jueves será un día especial para el Club Nación. A las 20 horas, se realizará la inauguración oficial de la flamante iluminación en las canchas de tenis que tienen su ingreso por Tres Arroyos 2364.
De esta manera, las obras impulsadas por el responsable del tenis de la institución, Alejandro Dillet, serán mostradas a toda la ciudadanía. La posibilidad de poder alquilar turnos para jugar en horario nocturno, viene siendo un éxito.
Por eso, se realizará una presentación formal, en un escenario que tiene tenis todos los días a toda hora. Con las clases de la Academia Dillet, los turnos y los certamenes que se realizan los fines de semana, tanto para chicos como para adultos.
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