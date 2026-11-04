Robaba frentes de buzones y caños de gas por la madrugada

Un hombre de 36 años fue aprehendido durante la madrugada del miércoles luego de manipular picaportes en viviendas de la zona de Falucho y Corrientes: en su mochila hallaron distintos elementos de bronce y conexiones de gas que sustraídos de domicilios particulares.

El procedimiento comenzó cuando una mujer de 64 años llamó al 911 para alertar que un desconocido estaba intentando violentar la puerta de ingreso de su vivienda, ubicada en Corrientes casi Alvarado y al salir constató el faltante del frente de bronce de su buzón y de un caño de la conexión de gas.

Minutos después, personal del Comando de Patrullas Norte recibió un aviso sobre la presencia de un hombre con características coincidentes en la zona de Falucho y Corrientes, quien observaba los frentes de las casas y probaba sus picaportes.

Los efectivos lograron interceptarlo y, durante el procedimiento, el hombre exhibió voluntariamente una mochila que contenía cinco frentes de buzón de bronce, un caño flexible de acero inoxidable y un caño amarillo de gas con un codo.

Tras las verificaciones, la damnificada reconoció como propios uno de los frentes de buzón y el caño de gas que le habían sustraído de su vivienda: los elementos fueron secuestrados y se dispuso la restitución de los objetos reconocidos a su propietaria.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría segunda, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la notificación de causa por robo y el traslado a Tribunales para prestar declaración.