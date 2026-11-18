Rompió la puerta a los golpes y quedó grabado: así fue el intento de robo en un comercio de Güemes

La tranquilidad de la noche de martes se vio interrumpida por un episodio de inseguridad en la zona de la Vieja Terminal. Un delincuente rompió la puerta de un comercio y robó varios objetos de valor.

Franco, el dueño de Collins Store -ubicado en Sarmiento y Garay- estaba cenando cerca cuando empezó a recibir llamados y mensajes de desconocidos que le alertaron sobre la situación.

"Todos coincidían en que habían entrado al comercio y que estaba sonando la sirena. Así que, apenas me enteré, nos acercamos y el muchacho ya había sido retenido", relató en diálogo con 0223.

Al llegar, Franco pudo constatar los daños y revisar si faltaban pertenencias. Según explicó, la principal consecuencia fue la rotura del vidrio de la puerta de entrada. Además, el sospechoso había sustraído algunos teléfonos celulares de clientes que se encontraban en el comercio para ser reparados, junto con otros elementos.

"Por suerte, los celulares y las demás cosas las pudimos recuperar. Eso era lo que más me preocupaba, porque son equipos de clientes que nos los dejan con confianza y que contienen información importante", señaló.

Al revisar las cámaras de seguridad, el comerciante pudo reconstruir la secuencia del hecho. Según se observa en las imágenes a las que tuvo acceso 0223, el hombre pasó frente al local y comenzó a golpear el vidrio de la puerta durante aproximadamente dos minutos. Al no conseguir romperlo, se retiró, pero regresó al minuto y continuó golpeándolo hasta lograr ingresar.

La activación de la alarma y las luces de seguridad alertaron a los vecinos, quienes intervinieron y consiguieron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

De acuerdo con lo que pudo averiguar el comerciante, el sospechoso había sido detenido poco antes por otro episodio delictivo, "relacionado con la sustracción de un jabón líquido", y recuperó la libertad antes de protagonizar el intento de robo en Collins Store.

Franco confirmó que realizó la denuncia correspondiente y que el comercio cuenta con seguro, por lo que también tiene cubierta esa preocupación.

El episodio tuvo un significado particular para el propietario: el domingo anterior, el local había cumplido su primer año de actividad. "Es la primera vez que nos pasa algo así. De todas maneras, me quedo tranquilo porque no fue algo más grave y también nos sirve para estar preparados ante posibles situaciones de este tipo", expresó.

Por último, al referirse a la seguridad en la zona, Franco consideró que se trató de un hecho aislado y de rápida resolución. Si bien reconoció que durante la noche "ocasionalmente se observa la presencia de personas en situaciones sospechosas", sostuvo que habitualmente hay movimiento en la zona y que no suelen registrarse inconvenientes de esta magnitud.

"Me alegra que no haya pasado a mayores. Más allá del daño en la puerta, pudimos recuperar todo y eso es lo más importante", concluyó.

Tras ser aprehendido, el hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), debido a inconvenientes con la bolsa de colostomía que utiliza. Sin embargo, una vez en el centro asistencial, protagonizó un insólito intento de fuga, aunque finalmente fue nuevamente aprehendido por el personal interviniente.