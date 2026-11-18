El menor de 17 años fue apuñalado en la espalda a la altura de la cintura.

Aprehendieron este miércoles a una mujer de 56 años en Miramar, acusada de atacar con un arma blanca a un adolescente de 17, quien resultó herido en la espalda a la altura de la cintura.

El hecho se registró en la zona de Los Aromos y 7 de Abril, y la agresión se habría registrado debido a una deuda por estupefacientes que mantenía la víctima con la detenida, según pudo conocer 0223.

La camioneta en la que viajaba la agresora fue secuestrada por las autoridades.

Por su lado, el menor de edad fue trasladado al hospital local, donde constataron que se encontraba lúcido, consciente y fuera de peligro, por lo que fue dado de alta.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y testimonios, personal policial logró identificar a la presunta autora e interceptarla en las inmediaciones, cuando circulaba en una camioneta Ford F100, que fue secuestrada. Sin embargo, el arma empleada no fue hallada.

En la causa intervino el fiscal Rodolfo Moure, quien dispuso la aprehensión y el traslado de la imputada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.