El gobierno creó una nueva tasa con un antiguo componente de la TSU, pero en el camino había quitado las exenciones. Volverán en 2027.

Una de las polémicas que se había generado con la implementación de la nueva Tasa por Alumbrado Público tendrá una respuesta en la Ordenanza Fiscal 2027 que el gobierno de Guillermo Montenegro presentó el lunes ante el Concejo Deliberante. Entre las modificaciones incorporadas al proyecto, el Ejecutivo municipal incluyó un artículo que restituye las exenciones para aquellos contribuyentes que ya contaban con ese beneficio cuando el alumbrado público estaba incluido dentro de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU).

La modificación quedó plasmada en el artículo 275 del proyecto de ordenanza, que establece que estarán exentos de la Tasa por Alumbrado Público "de pleno derecho, los sujetos que hubieren obtenido la exención en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos, en idéntico porcentaje y por el mismo período".

Los clubes deportivos están incluidos dentro de los sector exentos de la tasa a partir de 2027.

De esta manera, el Municipio contempla que la separación del alumbrado público de la TSU no implique que quienes tenían reconocido un beneficio tributario deban seguir pagando por ese servicio. Además, la redacción establece que el traslado será automático, sin necesidad de que los beneficiarios deban iniciar un nuevo trámite para conseguir la exención en el tributo que se cobra a través de la factura de electricidad.

La decisión llega después de los cuestionamientos que surgieron en mayo, cuando comenzó a implementarse el nuevo esquema de cobro del alumbrado público. Hasta entonces, el servicio estaba incorporado a la TSU y, por lo tanto, quedaba comprendido dentro de las exenciones que contemplaba esa tasa municipal. Sin embargo, con la creación de un gravamen independiente y su reglamentación, distintos sectores advirtieron que habían perdido ese beneficio.

El planteo había sido llevado al Concejo Deliberante por la oposición, que reclamó que el Ejecutivo extendiera a la nueva tasa las mismas condiciones de exención que regían para la TSU. La discusión también había sumado cuestionamientos desde otros sectores políticos. Incluso la concejal radical Vilma Baragiola había coincidido con el reclamo opositor y cuestionado las demoras para resolver la situación de las entidades alcanzadas por los beneficios.

La quita de las exenciones a la tasa había generado fuertes cuestionamientos en el Concejo Deliberante.

En 2027, la Tasa de Alumbrado Público se transformará en uno de los principales ingresos de origen municipal, con una previsión de recursos por $21.600 millones. Según la ordenanza fiscal, los fondos son de carácter afectado y deben utilizarse para brindar el servicio de alumbrado público en calles, avenidas,



pasajes y demás vías de acceso y/o circulación, incluyendo la provisión de energía, la instalación y mantenimiento de postes y columnas, el mantenimiento y/o reemplazo de luminarias, la operación, control y sostenimiento de la red de alumbrado público. El objetivo central, según se indicó este año desde el gobierno, es avanzar con la incorporación de luminarias led en todo el distrito, en reemplaza de las lamparas de sodio.

¿Quiénes estarán exentos del pago de la Tasa de Alumbrado?

El artículo 275 establece que el beneficio alcanzará a todos los contribuyentes que ya cuenten con una exención en la TSU. El artículo 276 detalla los distintos grupos contemplados y los requisitos para acceder a esos beneficios:

Personas de escasos recursos.

Instituciones religiosas.

Entidades de bien público y asociaciones sin fines de lucro.

Entidades deportivas.

Asociaciones mutualistas.

Sociedades cooperativas.

Asociaciones de fomento.

Entidades gremiales y obras sociales.

Veteranos de la Guerra de Malvinas y conscriptos excombatientes.

Tripulantes del submarino ARA San Juan y familiares alcanzados por la disposición.

Centros de jubilados, pensionados y de la tercera edad.

Personas electrodependientes por cuestiones de salud.

Viviendas económicas o de interés social realizadas mediante planes oficiales.

Viviendas colectivas destinadas a empleados y obreros.

Licenciatarias o prestatarias del servicio de gas natural.

Beneficiarios del programa ALAS.

Salas cinematográficas y teatrales.

Empresas comprendidas en el régimen de promoción industrial y radicadas en el Parque Industrial.

Los veteranos de Malvinas habían perdido el beneficio durante 2026.

La exención se trasladará de pleno derecho, es decir, automáticamente, en el mismo porcentaje y por el mismo período por el que cada contribuyente tenga reconocido el beneficio en la TSU.

En cuanto a las personas de escasos recursos, el artículo 276 establece que podrán acceder a la exención quienes tengan 60 años o más, sean personas con discapacidad o incapacidad laboral que les impida trabajar, o menores huérfanos. Además, los ingresos del solicitante y de su grupo familiar conviviente no podrán superar el equivalente a tres haberes mínimos jubilatorios brutos. En caso de que el inmueble esté habitado únicamente por el solicitante, el límite se reduce a dos haberes mínimos. También se exige que el beneficiario o su cónyuge sea titular de un único inmueble, de una sola unidad funcional, que deberá habitar de manera permanente, y que su valuación fiscal no supere los $1.200.000 establecidos como referencia por ARBA para el ejercicio fiscal 2018. El Municipio deberá evaluar la situación socioeconómica y concluir que existe una imposibilidad real de afrontar el pago de los tributos.