Reconversión LED: se presentaron seis ofertas en la licitación para modernizar el alumbrado público

El objetivo a mediano plazo es la reconversión a LED de todo el parque lumínico de General Pueyrredon.

El gobierno de Agustín Neme dio un nuevo paso en el plan de reconversión del alumbrado público: este jueves se realizó la apertura de sobres y se presentaron seis ofertas en el marco de la licitación impulsada para modernizar miles de luminarias en Mar del Plata.

El acto tuvo lugar en las oficinas del Emvial, donde se concretó la recepción de propuestas para avanzar con la primera etapa del programa, que prevé el recambio de unas 5 mil luces por tecnología LED. Según precisaron desde el Municipio a 0223, en total se presentaron seis empresas, donde "las propuestas económicas recibidas oscilan entre los 2.100 y los 2.600 millones de pesos".

Por el momento no trascendieron los nombres de las empresas participantes, donde ahora "el proceso se encuentra en la etapa de análisis, con la correspondiente revisión técnica y administrativa de cada una de las ofertas presentadas, que ahora deberán ser analizadas por el área técnica para determinar su viabilidad y avanzar con la adjudicación", puntualizaron desde la Comuna.

De acuerdo con la planilla técnica de la licitación, el proyecto prevé la instalación de más de 5.100 luminarias LED de distintas potencias, destinadas a calles residenciales y arterias principales. La mayor parte corresponde a 4.374 luminarias de 95 watts para calles residenciales, mientras que también se instalarán 634 equipos de 120 watts y 72 de 200 watts para calles principales, además de 30 farolas LED de 100 watts.

Los trabajos incluyen además el retiro de las luminarias actuales de sodio (SAP), el recambio o instalación de columnas, tendido de cableado, puesta a tierra de estructuras metálicas y otras tareas complementarias de infraestructura eléctrica necesarias para el funcionamiento del nuevo sistema de alumbrado.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio del gobierno municipal que contempla una inversión inicial estimada en 2,4 mil millones de pesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética, reducir costos de mantenimiento y optimizar la iluminación en distintos barrios de la ciudad.

Con la apertura de sobres ya realizada, el proceso entra ahora en una etapa clave de evaluación, que definirá qué empresa quedará a cargo de ejecutar esta primera fase de la reconversión LED.

La licitación se da en el marco de la creación de la Tasa de Alumbrado Público, a partir de la cual el Municipio comenzará a percibir ese recurso a través de la factura de luz, en lugar de integrar la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), como ocurría hasta ahora. La Comuna se encuentra en un proceso de acuerdo con Edea y las cooperativas eléctricas, para su implementación, a través del cual prevé un incremento sustancial en la recaudación. El objetivo es la renovación completa del parque lumínico de General Pueyrredon.