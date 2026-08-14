Tasa por Alumbrado: el gobierno dispuso un primer aumento del 22,5% al aplicar un retroactivo

La Tasa por Alumbrado Público comenzó a cobrarse este año a través de las facturas del servicio eléctrico.

Tras el debut de la Tasa por Alumbrado Público, que comenzó a cobrarse con las facturas del servicio eléctrico, la Municipalidad de General Pueyrredon dispuso la primera actualización bimestral, que será del 5,86%. Sin embargo, el incremento efectivo sobre los valores originales será mayor, ya que se incorpora un retroactivo correspondiente al período previo en el que el nuevo recurso no llegó a implementarse pese a encontrarse vigente.

La novedad se conoció a través de una disposición de la Agencia de Recaudación Municipal (ARM), firmada por el administrador general, Gustavo Enciso, y fechada el 30 de junio, aunque recién trascendió en las últimas horas luego de su publicación en el sitio web de la Comuna.

Según el Decreto 932/26, que reglamentó la Tasa por Alumbrado Público creada este año por el Concejo Deliberante, el monto se actualizará de manera bimestral tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. Para el 1° de julio, la tasa se actualizó de acuerdo con la variación acumulada del IPC entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, que fue del 5,86%.

Los usuarios pueden identificar el concepto en las boletas eléctricas bajo la referencia “Ley 10.740”.

Sin embargo, el impacto sobre las facturas será superior, ya que el artículo 8° del Decreto 932/26 habilitó un mecanismo para recuperar los importes correspondientes a los períodos que se devenguen desde la entrada en vigencia de los convenios que la Municipalidad firmó con las empresas eléctricas y hasta la efectiva liquidación del concepto.

Según explicaron fuentes municipales a 0223, en abril de este año la tasa todavía no fue cobrada y, para evitar que el importe acumulado impactara de una sola vez sobre los vecinos, se resolvió prorratearlo en seis cuotas iguales, que se cobrarán entre julio y diciembre.

De esta manera, durante ese período las facturas reflejarán tanto las actualizaciones bimestrales de la tasa como una de las seis cuotas correspondientes al período de abril en el que el concepto no fue facturado.

El Municipio, a través de la ARM, dispuso una actualización bimestral del 5,86% para los valores de la tasa.

Una vez canceladas las seis cuotas en diciembre, en enero de 2027 el importe volverá a reflejar únicamente el valor base vigente, sin ese adicional. “El esquema adoptado buscó distribuir el pago para evitar un impacto económico mayor en una única factura y así facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes”, indicaron desde el Gobierno municipal.

Los nuevos valores de la Tasa por Alumbrado

De acuerdo con la disposición de la ARM, los valores que se aplicarán en las facturas correspondientes a los consumos de julio —que incluyen tanto el incremento bimestral como el adicional retroactivo— representan, respecto de los montos originales, los siguientes importes:

Alumbrado barrial: de $1.000 a $1.225,28.

Hasta 3 luminarias en poste: de $3.500 a $4.288,48.

Hasta 3 luminarias en columna: de $6.000 a $7.351,68.

4 luminarias: de $6.400 a $7.841,80.

Más de 4 luminarias: de $6.700 a $8.209,38.

Los usuarios pueden identificar el concepto en sus respectivas boletas del servicio eléctrico, donde aparece consignado como “Ley 10.740” y no bajo su denominación formal de Tasa por Alumbrado Público.

El retroactivo correspondiente a los períodos en los que no se cobró la tasa será prorrateado en seis cuotas hasta diciembre.

Desde la oposición cuestionaron esta modalidad y apuntaron que se trata de una estrategia para “ocultar” dentro de la boleta el importe municipal, ya que la referencia corresponde a la ley provincial que habilita la posibilidad de cobrar el alumbrado público a través de las facturas del servicio eléctrico, en lugar de utilizar mecanismos propios de recaudación municipal.

La Tasa por Alumbrado Público fue creada este año por el Concejo Deliberante a propuesta del Gobierno municipal, que decidió separar este componente de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y convertirlo en un concepto independiente.

Además del incremento nominal de los montos, uno de los objetivos centrales del Ejecutivo municipal con el nuevo esquema es mejorar los niveles de cobrabilidad, dado que las facturas del servicio eléctrico presentan históricamente un mayor nivel de cumplimiento que la TSU.