¿Le toca a tu cuadra?: los 15 barrios donde comenzará el recambio de luminarias

Avenida Edison, una de las vías que ya tuvo se reconversión led. Ahora se avanzará barrio adentro.

Exactamente 15 barrios de Mar del Plata están incluidos en la primera etapa del plan de reconversión de luminarias de sodio a led, en el marco de la creación de la Tasa de Alumbrado Público que se cobrará a través de la boleta de luz y cuyos fondos se destinarán a renovar, en un plazo de años, la totalidad del parque lumínico.

La licitación, con apertura de sobres prevista para el 19 de marzo, tiene destinados $2.410 millones para contratar el servicio integral que incluye no solo la compra de 5.100 luminarias led de diversa potencia, sino también el servicio para su instalación, lo que contempla además la infraestructura necesaria.

Según el detalle al que accedió 0223, son 15 los barrios alcanzados en esta instancia, donde se espera que durante el año haya nuevas iniciativas similares. Es que el Presupuesto 2026 prevé recaudar unos $16 mil millones por este nuevo concepto.

Si bien ahora se busca una intervención integral, el gobierno destacó que “se continúa el plan de recambio en barrios”, que se lleva adelante a través de cuatro nodos según sector: norte con inicio en Constitución, oeste con debut en Los Andes y Don Bosco, sur con inicio en Florencio Sánchez y microcentro.

“La idea es que desde esos nodos se vaya ampliando la mancha hacia los barrios contiguos, de manera que los vecinos puedan ir previendo la continuidad urbanística de la mejora, independiente de los otros programas de recambio”, indicaron desde el municipio a este medio, en referencia a las intervenciones que se vienen desarrollando en plazas, parques y paseos.

Los 15 barrios donde se viene la reconversión led

De acuerdo con el plan elaborado por el Emvial, son 15 los barrios —con sus respectivas zonas delimitadas— incluidos en esta licitación.

1. Los Pinares - Delimitado por las calles: Av. Della Paolera – Carballo – Av. Constitución – Av. Zabala

2. Villa Primera - Delimitado por las calles: San Juan - Av. Zabala - Av. Libertad - Río Negro

3. Constitución- Delimitado por las calles: Av.Tejedor e/ Av.Constitución y Estrada

4. Nueva Pompeya - Delimitado por las calles: Av.Luro - Río Negro - 20 de Setiembre - San Juan

5. Estación Norte - Delimitado por las calles: San Juan – Marconi - Av.Luro - Av.Libertad

6. San Juan - Delimitado por las calles: 20 de Setiembre - San Juan - Av.Colón - Av.Luro

7. Don Bosco - Delimitado por las calles: San Juan - Av.Jara - Alberti - Av.Luro

8. Plaza Peralta Ramos - Delimitado por las calles: Av. Independencia - San Juan - Alvarado - Av.Colón

9. La Perla - Delimitado por las calles: Av. Independencia - 20 de Setiembre - 25 de Mayo - Av.Libertad

10. Centro - Delimitado por las calles: Av.Colón - 25 de Mayo - Av.Independencia - 20 de Setiembre

11. Cerrito y San Salvador - Delimitado por las calles: Korn - Cerrito - Av. Fortunato de la Plaza - Vertiz

12. Termas Huinco - Delimitado por las calles: Korn - Av. Edison - Av. Fortunato de la Plaza - Vertiz

13. Colinas de Peralta Ramos - Delimitado por las calles: Av.Edison - Vucetich - Vertiz - Av. Mario Bravo

14. Punta Mogotes - Delimitado por las calles: Vucetich - Av.Trabajadores - Av.F.de la Plaza

15. Stella Maris - Delimitado por las calles: Av. Patricio Peralta Ramos e/ Gral. Rivas y Güemes