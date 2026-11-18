Luisana Lopilato quedó en el centro de la polémica este martes cuando se conoció el fallo judicial en Uruguay que desestimó el pedido millonario que llevaba adelante a una empresa de seguridad por el pago extra de una publicidad que realizó de pequeña.

Después de 13 años de litigio, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno resolvió rechazar los principales planteos de la demanda y estableció una compensación muy inferior a la que pretendía cobrar.

1996,

la imagen de la pequeña actriz comenzó a utilizarse también en camionetas y carteles de la empresa.

La historia se remonta acuando Luisana era apenas una nena y protagonizó una publicidad para Punta Systems, una compañía de seguridad de Maldonado. El aviso tuvo una importante repercusión y

El conflicto comenzó cuando la familia de la actriz cuestionó que su imagen continuara siendo utilizada durante años sin una autorización que contemplara esa explotación comercial. Así, en 2006, su papá, Eduardo Lopilato, acudió a la Justicia uruguaya para reclamar una indemnización por el uso de la fotografía y la publicidad. Aunque la compañía retiró el material después de la presentación, la disputa legal continuó y terminó convirtiéndose en un expediente que atravesó distintas instancias.

solamente una compensación de 4.000 dólares

Pero cuando, en 2009, la multinacional española Prosegur adquirió Punta Systems, la cifra pretendida por Lopilato superó los dos millones de dólares. Sin embargo, después de más de una década de discusiones judiciales, el fallo terminó muy lejos de las expectativas económicas de la parte demandante. La resolución reconoció, más intereses legales.

En su resolución, los magistrados rechazaron los principales reclamos contra Prosegur al considerar que correspondía aplicar la prescripción extintiva. Entre los argumentos tuvieron en cuenta que la multinacional había comprado Punta Systems en 2009, cuando la publicidad cuestionada ya había dejado de emitirse.