Lourdes "Lowrdez" Fernández se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal Número 11 de la Ciudad de Buenos Aires para declarar en el juicio a su exnovio Leandro García Gómez por violencia de género. Antes de ingresar a la audiencia con los periodistas que la esperaban en la puerta de los tribunales, la artista habló con la prensa.

“Es una tristeza gigante. Sinceramente, voy a decir la verdad. Lo que ha pasado. No soy querellante, no estoy informada de lo judicial”, explicó la artista.

Además, dijo que la situación que está atravesando durante el proceso oral contra García Gómez la “pone triste” y recordó a sus fanáticos. “Le agradezco a la gente todo el apoyo”, comentó, antes de entrar a la sala.

A Leandro García Gómez se lo acusa por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el vínculo contra la artista.

Aunque la artista no presentó una denuncia, la Cámara del Crimen acreditó que la artista fue víctima de alto riesgo y que los episodios denunciados efectivamente ocurrieron. En caso de ser condenado, García Gómez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva.