Camila Ochoa con la camiseta argentina. La jugadora de surgida de Cadetes tiene una nueva chance en la Selección Mayor.

El año de Camila Ochoa no puede ser mejor. La futbolista marplatense tuvo una gran actuación en el Mundial Sub 20 que se disputó en Polonia y, al regreso, recibió la primera convocatoria a la Selección Mayor, que disputará la máxima cita el próximo año en Alemania. Ahora, en la última fecha FIFA de 2026, fue nuevamente elegida por Germán Portanova.

El domingo 29 de noviembre a las 20.15, Argentina jugará uno de los partidos más importantes de su historia en el país, ya que recibirá a una potencia como Alemania, organizador del mundial de 2027. Allí estará una vez más Ochoa, que sigue dando pasos agigantados en su carrera.

Surgida de Cadetes, dio el salto a Independiente de Avellaneda, donde comenzó a jugar en Reserva y rápidamente la subieron a Primera, donde pudo plasmar todo su nivel y sus características.

Su rendimiento en el "Rojo" la llevó a la Selección Sub 20 y este año tuvo la oportunidad ni más ni menos de jugar el Mundial de Polonia, donde fue titular y dejó una gran imagen, desnivelando permanentemente por la banda derecha y demostrando estar a la altura de la competencia internacional.

Aunque es diferente la Selección Mayor que la Juvenil, Portanova sabe que la mejor manera de que siga evolucionando es jugando en ese nivel y, por eso, apenas regresaron de Polonia la convocó para los amistosos ante Brasil. En el primer choque, tuvo la oportunidad de hacer su debut saltando desde el banco, mientras que en el segundo no ingresó.

Ahora, el encuentro que se viene es especial. Porque Alemania es una súper potencia, organiza la próxima cita mundial y, además, es la reinuauguración oficial del estadio Único "Diego Armando Maradona" de La Plata, la nueva casa de las Selecciones Argentinas. Luego de ese partido, el 4 de diciembre cierran el año enfrentando a Uruguay en la cancha de Barracas Central.





