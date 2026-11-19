El Minella se prepara para una nueva etapa: buscan recuperar la platea techada y volver a jugar partidos de verano en enero

A poco más de un año de la adjudicación de la concesión y después de los inconvenientes que atravesó el proyecto con la firma brasileña Revee, la concesionaria del estadio José María Minella de Mar del Plata busca iniciar una nueva etapa. Con la transferencia del paquete accionario mayoritario de Minella Stadium a Perfeta Producciones ya autorizada por el Municipio, la empresa comenzó a trabajar en un plan para recuperar las instalaciones y volver a posicionar al Mundialista como escenario de grandes eventos deportivos.

La autorización quedó oficializada este lunes mediante el decreto 2192/2026. De esta manera, la firma vinculada al empresario Marcelo Fígoli podrá quedarse con el 87,5% de las acciones de la concesionaria que tiene a su cargo el estadio Mundialista, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque de los Deportes.

Ahora, con los obstáculos administrativos y legales sorteados, la nueva conducción busca acelerar los trabajos. El objetivo inmediato es poner en condiciones los escenarios deportivos para que puedan volver a recibir actividades durante el verano.

Los primeros trabajos para recuperar el estadio Minella

La empresa todavía se encuentra en una etapa de relevamiento y observación de las instalaciones. En ese proceso trabaja diariamente junto a un arquitecto de CGDI, la compañía que participó de la remodelación del estadio Monumental de River Plate.

Entre las primeras intervenciones previstas aparece el recambio de butacas y la recuperación de la platea techada, que permanece clausurada desde 2021. Para eso, la semana próxima llegarán grúas y otras máquinas que permitirán retirar la estructura del techo y avanzar con los trabajos necesarios para volver a habilitar ese sector.

Según explicaron a 0223, el techo será sometido a un estudio técnico y, de acuerdo con los plazos proyectados, recién volvería a montarse durante el verano de 2028.

Otro de los puntos centrales será la renovación del sistema de iluminación. La intención es correr hacia atrás la parrilla de luces y reemplazar las luminarias existentes por tecnología LED, con el objetivo de recuperar las condiciones necesarias para disputar partidos durante la noche.

También están previstos trabajos en el Polideportivo Islas Malvinas, donde se instalarán dos reservas de agua para bomberos, y reparaciones en las juntas del estacionamiento del estadio Mundialista.

Desde la compañía aclararon que, más allá de las obligaciones establecidas en el pliego de licitación respecto de la cantidad de espectáculos que deben realizarse, la prioridad será mantener al Minella como una cancha de fútbol. La idea es combinar la organización de recitales y festivales con una agenda deportiva sostenida.

Partidos de verano y la posibilidad de recibir a Boca y River

Uno de los objetivos más inmediatos es que el estadio pueda volver a recibir fútbol de primer nivel. Si se cumplen los plazos de las primeras intervenciones, la empresa proyecta organizar uno o dos partidos durante enero de 2027, con equipos importantes del fútbol argentino, en una propuesta que buscará recuperar el espíritu de los tradicionales torneos de verano de Mar del Plata.

"Es un estadio de fútbol. La idea es que se jueguen partidos de Copa Argentina, torneos juveniles, torneos femeninos y por qué no que venga la Selección. No hay dudas que Boca y River en un futuro querrán jugar acá", señalaron desde la empresa.

En esa línea, la intención es alcanzar un estándar de calidad que permita posicionar nuevamente al escenario como una plaza atractiva para competencias nacionales e internacionales. También anticiparon que buscarán implementar una ticketera propia y un sistema de identificación facial (Face ID) para el acceso del público.

"Estamos a contrarreloj presentando planos e informes para cumplir con los requerimientos y ver si en enero podemos tener el estadio en condiciones mínimas para albergar eventos importantes. Para este verano la idea es poner a nuevo lo viejo", agregaron.

Una segunda etapa de obras después del verano

La conducción de Minella Stadium tiene previsto presentar, una vez finalizada la temporada de verano, los detalles de una segunda etapa del plan de obras.

Por el momento, el foco está puesto en resolver las intervenciones prioritarias para recuperar sectores que permanecen fuera de servicio y mejorar las condiciones generales de los escenarios.

La empresa tiene como consultor a Eduardo Spinoza. La conducción de Minella Stadium está integrada por Diego Ávila, como presidente, y Mariano Miguens, como vicepresidente.

Con el cambio de accionista mayoritario ya autorizado, el desafío será transformar los anuncios en obras concretas y recuperar la actividad de un complejo que durante años fue una referencia deportiva y cultural de Mar del Plata.