La desgarradora muerte que golpea a Graciela Alfano

Graciela Alfano despidió a Beni, el perro que la acompañó durante más de diez años y se convirtió en una presencia fundamental en su vida cotidiana. Por eso, en Instagram, le dedicó sentidas palabras para darle el último adiós.

El animal tenía un tumor en estado avanzado y, pese a los tratamientos que recibió, no logró recuperarse. Su historia estuvo marcada por el maltrato que sufrió antes de llegar a su vida.

La pérdida representa un golpe muy duro para la ex vedette, que había construido un vínculo especial con el animal. Durante todos esos años, Beni estuvo a su lado en diferentes momentos, compartió viajes, aventuras y se transformó en uno de sus compañeros más cercanos.

Según trascendió, el perro atravesaba un delicado cuadro de salud. A Beni le habían detectado un tumor en una etapa muy avanzada y ubicado en una zona del cuerpo donde no era posible realizar una intervención quirúrgica.

Frente al diagnóstico, Graciela Alfano buscó asesoramiento y comenzó un tratamiento con medicación específica con la esperanza de mejorar su estado. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el animal no pudo superar la enfermedad.

Al comunicar su fallecimiento, la actriz eligió recordarlo con un mensaje cargado de afecto. “Querido Beni, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Ya estás en el puente del arcoiris”, escribió junto a las imágenes de su mascota. La relación entre Graciela Alfano y Beni tuvo un comienzo muy particular. Cuando el perro llegó a su vida, se encontraba en condiciones extremadamente delicadas como consecuencia del maltrato que había sufrido.

En una oportunidad, la mediática contó que el animal había sido arrojado desde una escollera y que, producto de esa situación, tenía graves lesiones. Había sufrido daños en uno de sus ojos y presentaba la mandíbula fracturada en tres partes.

“Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenía terror pero lo cuidamos mucho”, había relatado Alfano al recordar las circunstancias en las que lo recibió.