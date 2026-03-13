Yo hago ravioles..... Quién es la vedette de los 80 que quiere tener su biopic

Graciela Alfano parece estar decidida a se el centro de la escena nuevamente. Tras sus desafortunados comentarios sobre la apariencia física de Susana Giménez, la exvedette aseguró que ella quiere, al igual que Moria Casán, tener su biopic y deslizó a qué actriz refiere para que la interprete.

“A mí me divertiría, no que se haga una cosa de que soy genial porque ya lo sé. Sé a dónde llegué y quién soy. A mí me gustaría que se vean las partes más escabrosas”, contó Alfano al aire de América sobre la posibilidad de llevar su historia a la pantalla. “Las malas, las que tienen un poquito de sangre, las cosas por las que tuve que pasar. Las oscuridades que salgan a la luz”.

Cuando le preguntaron quién le gustaría que la interpretara, Alfano no lo dudó: “La protagonista sería, lejos, una gran actriz argentina. Por supuesto, La China, a quien le mandamos un muy feliz cumpleaños”. Alfano no escatimó en elogios para la actriz, actual pareja de Mauro Icardi: “Es una chica sin maldad. La considero casi una hija. La amo. Ayer la saludé por el cumpleaños, pero no la conozco personalmente”.

Además, Alfano aprovechó para lanzar una fuerte defensa de las mujeres que, según ella, son atacadas solo por ser lindas. “Yo defiendo mucho a las mujeres atacadas exclusivamente por ser lindas”, afirmó. En ese grupo, incluyó a Carolina “Pampita” Ardohain: “Pampita, mujer bellísima y talentosa, va a hacer un programa en la Televisión Pública y la gente la critica, preguntan de quién va a ser la plata. Pero la critican por linda”.

La lista de mujeres “criticadas por lindas” siguió: “A Luciana Salazar también la atacan por linda. ¿A quién molesta esa mujer?”, disparó Alfano. Cuando le preguntaron si se sentía identificada con estas figuras, no dudó: “¡Pero por supuesto! Nos critican por ser lindas”.