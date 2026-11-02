Los Cafres cubren de reggae el puerto de Mar del Plata

Los Cafres, una de las bandas fundacionales del reggae latinoamericano vuelve a Mar del Plata. La cita es este sábado a las 20 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto con Rondamon como banda invitada.

Formada en 1987 en Buenos Aires, fue pionera en interpretar reggae roots en español. Desde entonces, recorre la Argentina acercando su propuesta, y desde hace 25 años también lo hace por toda Latinoamérica. En los últimos quince años, además ha comenzado a girar por Estados Unidos y Europa.

A lo largo de su historia el grupo editó 14 discos, muchos de los cuales lideraron los charts de venta y superaron los status de Oro y Platino, además de participar en numerosos compilados, entre ellos "Tributo a Bob Marley"(2004) y "Vos sabés como te esperaba” Tributo a Los Fabulosos Cádillacs" (2009).

Tras la pandemia, "Los Cafres" retornaron a los escenarios exhibiendo su mejor versión en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires el 1° de octubre de 2021, pero dos semanas después, un problema de salud del cantante y líder Guillermo Bonetto, obligó a que la banda entrara en un receso que se prolongó por un año. Finalmente, Los Cafres regresaron en octubre de 2022, con presentaciones en Perú y Colombia.

Sus últimos lanzamientos fueron los temas “Viento” (marzo 2025) de Guillermo Bonetto, y “Las Preguntas” (septiembre 2025) de Claudio Illobre.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets.





