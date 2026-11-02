Contactó a dos nenas de 9 y 10 años por Roblox y les enviaba pornografía

Un hombre de 29 fue formalmente imputado del delito de captación por medios tecnológicos de menores de edad con fines sexuales (grooming) tras la denuncia que hicieron los padres de dos nenas de 9 y 10 años a las que contactó a través de una plataforma de videojuegos.

En la investigación a cargo de la Unidad Funcional Temática de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género se estableció que V.A.B. se contactó con las menores antes del 29 de julio con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual, intentando encontrarse con ellas, enviándole videos de contenido pornográfico y, por último, obligando a una de ellas a que le envíe fotos de ella desnuda y a la otra masturbándose.

La investigación a cargo de la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato comenzó tras la denuncia que la mamá de una de las menores hizo el 31 de julio pasado en la Comisaría de la Mujer y la Familia tras enterarse que una persona se comunicaba por WhatsApp a su hija para encontrarse en una plaza, o que se escapara de su casa y le pedía su ubicación en tiempo real.

Según los investigadores la manipulación era tal, que el causante le requería que lo bloqueara cuando la niña estaba en su casa o que no le tenía que contar nada a nadie lo que estaba pasando.

El primer contacto fue por una plataforma de juegos.

A partir de establecer el celular desde el que se comunicaba, un paciente trabajo de la fiscalía estableció que desde enero a Julio de 2026 el abonado fue geolocalizado en Mar del Plata y en Balcarce: las antenas los captaron en Sierra de los Padres gracias a una de las antenas ubicada en el kilómetro 4.3 de la Ruta 226.

Las tareas que hizo personal de la División Unidad Operativa Federales (DUOF) en la zona de El Coyunco, Gloria de la Peregrina y Colinas Verdes permitieron establecer a través de los quinteros que la persona buscada V.A.B. y que trabajaba en una quinta ubicada en el kilómetro 16 y medio de la ruta 226.

El operativo lo hizo personal de la DUOF.

La Justicia de Garantías avaló el allanamiento, pero rechazó el pedido de detención al entender que no existe peligrosidad procesal en razón de encontrarse identificado su domicilio y no registrar antecedentes penales condenatorios, se trata de un delito excarcelable, y que existen diligencias previas a la coerción requerida como la notificación de la formación de la causa y designación de audiencia para prestar declaración.

En el allanamiento realizado en las últimas horas secuestraron prendas de vestir –similares a las registradas en una de las capturas de pantalla-, una computadora y un celular: esos dos últimos elementos serán peritados.