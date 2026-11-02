Rescataron a una turista de Mar del Plata que quedó atrapada en un sendero de montaña en Jujuy

Una turista oriunda de Mar del Plata fue rescatada durante la tarde del domingo en Tilcara, provincia de Jujuy, luego de quedar atrapada en una zona de difícil acceso del sendero que conduce a la Garganta del Diablo.

La mujer se había desorientado mientras recorría el circuito y terminó en una pronunciada subida de montaña, cerca de un risco y una quebrada. Sin encontrar el camino de regreso y ante el peligro de caer al vacío, pidió ayuda.

El episodio ocurrió en uno de los atractivos naturales de Tilcara

La emergencia fue advertida a través de un llamado al área de Demanda Ciudadana del Sistema de Emergencias 911. Una mujer alertó que otra persona se encontraba sola, sujetándose de una piedra para evitar precipitarse.

Un operativo de rescate en la montaña

Tras recibir la alerta, efectivos de la Seccional 14° y del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de Tilcara, dependientes de la Unidad Regional 3, iniciaron un operativo de búsqueda.

La mujer fue socorrida por Bomberos y equipo especializado.

Los policías lograron localizar a la turista en inmediaciones de un risco, en un sector próximo a una quebrada. Debido a las características del terreno y a la dificultad que implicaba el descenso, solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios de Tilcara.

En un trabajo coordinado, los equipos de rescate consiguieron llegar hasta donde estaba la mujer, asistirla y trasladarla hasta un lugar seguro.

Tilcara queda en el corazón de la Quebrada de Humahuaca

Una vez fuera de peligro, los rescatistas constataron que la mujer no presentaba lesiones ni daños corporales visibles. Según explicó, se había desorientado durante el recorrido y terminó en un sector de montaña de difícil acceso, sin poder encontrar el camino de regreso.

El episodio ocurrió en uno de los atractivos naturales de Tilcara, localidad de la Quebrada de Humahuaca. La rápida intervención policial y de los Bomberos Voluntarios permitió que el rescate terminara sin consecuencias físicas para la turista