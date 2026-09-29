Tragedia y horror: un joven murió aplastado durante el traslado de una carroza

Un trágico accidente conmocionó a la Fiesta Nacional de los Estudiantes en San Salvador de Jujuy tras la habitual ceremonia de entrega de premios: un joven de 29 años murió aplastado cuando colaboraba con el traslado de la carroza de un colegio secundario. El hecho ocurrió sobre la avenida Bolivia, mientras la estructura era transportada hacia la zona de Los Huaicos.

Familiares y amigos lo despidieron en redes.

Cómo se produjo la trágica muerte del joven

El accidente sucedió en un sector con pendiente, cuando la lanza metálica que unía la carroza a una camioneta se desprendió de manera imprevista. La pesada estructura comenzó a desplazarse sin control y generó una situación de extrema urgencia en plena vía pública. Al ver el desperfecto, el muchacho intentó intervenir a pie para frenarla, pero la pendiente aceleró el avance del chasis.

La víctima, que no era alumna del establecimiento sino un colaborador externo, quedó atrapada entre los fierros de la carroza y la parte trasera del vehículo. Tras el impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria por el personal de emergencias. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a las pocas horas a causa de los graves traumatismos sufridos en diversas partes de su cuerpo.

La carroza era de gran porte.

El suceso causó un enorme dolor en la comunidad educativa jujeña, que había convocado a más de 80 colegios de toda la provincia. La flamante Representante Nacional de los Estudiantes 2026 expresó sus condolencias a la familia y amigos a través de un mensaje en sus redes sociales. La policía local quedó a cargo de los peritajes para determinar las causas exactas de la falla en el enganche.