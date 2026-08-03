Le dijeron que era su hija y le robaron $3,1 millones, dólares y joyas de oro

Una jubilada jujeña fue víctima de estafa y perdió más de tres millones y medio de pesos.

Una jubilada de 70 años fue vilmente estafada bajo la modalidad del "cuento del tío", por delincuentes que se hicieron pasar por su hija y consiguieron robarle $3,1 millones, 1.660 dólares y varias joya de oro.

El repudiable episodio dio lugar en San Salvador de Jujuy mediante una llamado telefónico que la mujer atendió sin saber lo que desencadenaría. Al otro lado de la línea, le hicieron creer que hablaba con su hija y le comunicaron que era necesario resguardar el dinero por la situación económica del país.

La mujer de 70 años hizo entrega del dinero y objetos solicitados a un presunto amigo de su hijo.

Los estafadores lograron convencer a la jubilada de que un "amigo" de su hijo pasaría por el domicilio a buscar el efectivo y objetos de valor a, supuestamente, resguardar. La mentira constaba en que llevaría a cambiar los pesos por dólares y resguardas las joyas en una caja de seguridad.

Así, la víctima juntó el dinero y elementos de solicitados en una bolsa para luego entregárselo a un hombre, actor clave del fraude, que pasó por su domicilio.

Poco después de hacer entrega del paquete, la mujer se contactó con su hija para constatar que la transacción se había realizado correctamente y fue entonces que se enteró que había sido víctima del catalogado "cuento del tío".

Se erradicó una denuncia en la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Jujuy y la causa quedó bajo investigación. Hasta el momento no hay detenidos.