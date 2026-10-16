Mató a su pareja, dejó a su bebé en otra provincia y volvió para hacer algo estremecedor

Un nuevo femicidio conmociona a la ciudad de La Plata tras la detención de un hombre de 48 años que se presentó espontáneamente ante la Policía para confesar que había asesinado a su pareja de 39. Según los primeros datos de la investigación, el ataque ocurrió el pasado lunes en una vivienda del barrio Hipódromo, donde la víctima habría sido estrangulada en el sector de la escalera del inmueble.

Cómo fue el brutal femicidio y la decisión con el bebé

Tras cometer el crimen, el agresor montó una maniobra para poner a resguardo a su hijo de tan solo un año y medio. Con el niño a su cargo, abordó un micro y viajó más de mil quinientos kilómetros hasta la provincia de Jujuy, donde dejó al menor en la casa de su hermana. Una vez que garantizó el cuidado del bebé, emprendió el regreso hacia el territorio bonaerense con el único objetivo de ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

Buscan averiguar antecedentes por violencia de género.

Tres días después del hecho, el sospechoso ingresó a una comisaría platense y admitió la autoría del asesinato. A partir de su relato, los efectivos se desplazaron de inmediato hacia la propiedad ubicada sobre la calle 39, entre 121 y 122. Al ingresar al domicilio, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, el cual presentaba signos compatibles con asfixia mecánica, por lo que se procedió al resguardo inmediato de la escena para el trabajo pericial.

En paralelo, los investigadores entablaron comunicación telefónica con la familia del acusado en el norte del país, logrando ratificar que el pequeño se encontraba efectivamente bajo el cuidado de su tía paterna. La fiscalía interviniente ordenó la realización de la autopsia correspondiente para precisar la causa exacta del deceso y confirmar si la fecha de la muerte coincide con el día en que el detenido afirmó haber perpetrado el hecho.

El bebé no sufrió heridas de ningún tipo.

La causa quedó caratulada formalmente como femicidio y se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. Mientras el imputado permanece privado de su libertad a la espera de ser indagado, los peritos buscan determinar la existencia de antecedentes por violencia de género y establecer el móvil detrás del brutal ataque.