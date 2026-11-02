Otro arrebato a una turista: aprehenden a un adolescente de 15 años

Un adolescente acusado de arrebatarle una cadena de oro a una turista de 73 años que caminaba por la costa fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujera un testigo del hecho que lo persiguió en moto hasta la zona de Las Toscas.

La víctima, una turista oriunda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue sorprendida por el menor de 15 años y otro sujeto cuando caminaba por la zona del Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos y Sarmiento.

La situación fue advertida por un testigo quien persiguió a uno de los sospechosos en una motocicleta hasta alcanzarlo en el Paseo Las Toscas, donde se produjo una aprehensión civil: el llamado al 911 hizo posible el arribo del personal del Comando de Patrullas Norte.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el joven habría realizado un pasamanos de la cadena sustraída con otro sujeto que aguardaba en las inmediaciones y que logró darse a la fuga. Durante el procedimiento se. secuestraron una bicicleta rodado 29 y un celular Samsung, pero la cadena no fue recuperada

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo.