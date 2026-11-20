Se viene un gran fin de semana de fútbol en la Villa Deportiva "Ricardo Charlier" de Independiente.

Mar del Plata volverá a convertirse en un punto de encuentro para el fútbol femenino con la realización de la quinta edición del Torneo Diablo Nacional de Fútbol Femenino, organizado por el Club Atlético Independiente de Mar del Plata, que se disputará desde el sábado 21 hasta el lunes 23 de noviembre.

El certamen contará con la participación de 73 planteles distribuidos en seis categorías, que protagonizarán tres jornadas de intensa actividad deportiva, con partidos desarrollándose en 11 canchas de manera simultánea.

En cuanto a la distribución de los equipos, la categoría Primera tendrá 19 planteles participantes; Sub 16 contará con 12; Sub 14 reunirá a 16; Sub 12 tendrá 14; Sub 10 contará con 4 y la categoría +23 sumará otros 8 equipos.

Con cinco ediciones, el Diablo Nacional continúa creciendo y consolidándose como una propuesta que busca impulsar el desarrollo, la participación y la visibilidad del fútbol femenino, generando espacios de competencia y encuentro para jugadoras de diferentes edades.

La realización de esta nueva edición representa también un importante desafío organizativo para el Club Atlético Independiente, que vuelve a apostar por un torneo de gran convocatoria, con una estructura que permitirá desarrollar encuentros en múltiples escenarios de manera simultánea.

El Diablo Nacional Femenino llega a su quinta edición reafirmando el compromiso de Independiente de Mar del Plata con el crecimiento del fútbol femenino, en un fin de semana que promete emociones, competencia y una verdadera fiesta del deporte.