En Argentina, el fútbol es más que un simple juego. Un país cuya selección nacional ha ganado la Copa del Mundo en tres ocasiones sin duda ama el fútbol.

En Argentina, el fútbol es más que un simple juego. Un país cuya selección nacional ha ganado la Copa del Mundo en tres ocasiones sin duda ama el fútbol. Sin embargo, las batallas por los títulos continentales entre equipos argentinos y brasileños son una historia diferente, especialmente cuando se trata del Boca Juniors, uno de los clubes más exitosos de Argentina y Sudamérica.

El sábado 21 de noviembre, todos estos factores se unirán. El Boca se enfrentará al conjunto brasileño Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana. Por primera vez, la final a partido único se disputará en Colombia: el encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Descubre todos los detalles clave de este enfrentamiento en la previa de 1xBet.

Cómo llegó el Boca a la final

El camino del Xeneize hacia la final fue dramático. El equipo llegó al torneo tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y estaba bajo una gran presión: los hinchas no habrían perdonado un tropiezo inmediato en otro torneo. Ya en la primera ronda eliminatoria, el Boca estuvo al borde de la eliminación: tras intercambiar victorias por la mínima con el O'Higgins de Chile, la serie se definió por penales. Afortunadamente, el Xeneize demostró ser el equipo más fuerte y, a partir de ahí, las cosas se dieron un poco mejor.

En los octavos de final, los argentinos superaron al club paraguayo Recoleta por un global de 7-1. En cuartos de final, el Boca derrotó al São Paulo por 1-0 en casa y empató 1-1 como visitante, con los brasileños marcando recién en los minutos finales del partido. En las semifinales, tras una derrota por 1-0 en casa ante el Vasco da Gama, el Xeneize logró una brillante victoria por 3-1 de visitante, con un gol de Paredes sobre el final que dejó una huella imborrable en millones de hinchas.

Ahora solo queda un paso y la oportunidad de convertirse en el primer club en ganar la Copa Sudamericana tres veces. El Boca Juniors ya levantó este trofeo en 2004 y 2005, y otra victoria pondría fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales. Las dos ediciones anteriores de la Copa Sudamericana también terminaron en triunfo para equipos argentinos: primero el Racing y luego el Lanús. Sin duda, el Azul y Oro tiene muchas ganas de emular ese éxito.

Lo que necesitas saber sobre Atlético Mineiro

El Galo tiene algunos problemas, pero terminó en lo alto de su grupo, por delante de Cienciano de Perú, Juventud de Uruguay y Academia Puerto Cabello de Venezuela. En octavos de final, el Atlético Mineiro superó a sus compatriotas del Red Bull Bragantino por un global de 3-2. En cuartos de final, tras intercambiar victorias de 2-0 y 4-2, el CAM eliminó a otro club brasileño, Santos, por penales.

En semifinales, al Atlético Mineiro le costó superar al Montevideo City Torque uruguayo. Los brasileños partían como favoritos y ganaron la ida por 3-0, pero en la vuelta encajaron dos goles en los minutos finales, poniendo en peligro su pase. Finalmente, el Galo logró asegurarse un lugar en la final, pero sus actuaciones en las dos últimas rondas eliminatorias sugieren una tendencia a relajarse cuando van por delante.

No es de extrañar que, en el Brasileirão Série A, el club ocupe actualmente la 7.ª posición a falta de 4 jornadas, habiendo perdido prácticamente cualquier opción de terminar entre los 4 primeros. Para el Atlético Mineiro, ganar la Copa Sudamericana representa su mejor oportunidad para clasificarse para la próxima edición de la Copa Libertadores.

Curiosamente, el Galo también alcanzó la final de la Copa Sudamericana la temporada pasada, pero cayó ante el Lanús por penales, mientras que en 2024 el equipo perdió la final de la Copa Libertadores contra el Botafogo. Ahora, Barranquilla es el escenario donde el Atlético Mineiro podría poner fin a su mala racha.

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