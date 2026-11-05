Las tres mejores promos deportivas de 1xBet en Argentina :conocerlos bien te permitirá disfrutar de una experiencia más sencilla y entretenida.

Los bonos son una excelente manera de disfrutar aún más de las apuestas deportivas. Por eso, 1xBet ofrece regularmente una gran variedad de promociones. Cada bono tiene sus propios términos y condiciones. Conocerlos bien te permitirá disfrutar de una experiencia más sencilla y entretenida. La comodidad y la satisfacción de sus clientes son siempre una prioridad para la empresa. En este artículo, los expertos de la marca presentan en detalle tres de las mejores promociones deportivas para los jugadores de Argentina y explican cómo utilizarlas.

Promo 1. Bono de bienvenida en los primeros cuatro depósitos

Esta oferta para nuevos usuarios hace que empezar a jugar en 1xBet sea todavía más divertido. Consiste en un bono de entre el 200 % y el 300 % del monto depositado, que se acredita en la cuenta de bonos. El porcentaje aumenta con cada depósito sucesivo. Por el primer depósito, los jugadores reciben un bono del 200 %, hasta 310.000 ARS; por el segundo, del 240 %, hasta 155.000 ARS; por el tercero, del 280 %, hasta 155.000 ARS; y por el cuarto, del 300 %, hasta 155.000 ARS. En total, se pueden obtener hasta 775.000 ARS en bonos. Cada uno tiene una vigencia de 30 días a partir de su acreditación.

Para participar, solo tenés que seguir estos pasos:

1. Registrate en el sitio web o en la aplicación de 1xBet y completá tus datos personales en Mi Cuenta.

2. Verificá tu número de teléfono.

3. Antes de realizar un depósito, activá la opción de recibir bonos deportivos.

4. Depositá al menos 2.000 ARS. Este monto mínimo se aplica a cada uno de los cuatro depósitos.

Cada bono se divide en dos partes iguales: una destinada a las apuestas deportivas y la otra a 1xGames. La parte correspondiente a las apuestas deportivas del primer bono debe apostarse cinco veces; en el caso del segundo, el tercero y el cuarto, el requisito es de ocho veces. Las apuestas combinadas válidas deben incluir al menos tres selecciones con cuotas de 1.40 o superiores, y todos los eventos deben disputarse durante el periodo de vigencia de la promoción. Las apuestas reembolsadas no se tienen en cuenta para cumplir con los requisitos de apuesta.

Por su parte, el saldo destinado a 1xGames debe apostarse 30 veces. Sin embargo, el ritmo dinámico y la gran variedad de juegos disponibles pueden hacer que el proceso resulte muy entretenido.

Importante: cada nuevo bono estará disponible solo después de que se hayan cumplido los requisitos de apuesta del anterior.

Promo 2. Lucky Friday

Esta promo, disponible solo los viernes, ofrece un bono del 100 % sobre el depósito. Para obtenerlo, ingresá al sitio web o a la aplicación de 1xBet, activá la opción de recibir bonos deportivos en la configuración de tu cuenta y depositá al menos 1 EUR. Recibirás un bono equivalente al monto depositado, de hasta 300 EUR. El importe se acreditará automáticamente una vez realizada la transacción, siempre que hayas completado tus datos personales en Mi Cuenta y verificado tu número de teléfono.

La promo está disponible para usuarios activos que realicen transacciones diarias en su cuenta. Está limitada a un solo bono por cliente, familia, domicilio, computadora compartida y dirección IP.

Tenés que apostar el bono tres veces mediante apuestas combinadas que incluyan al menos tres selecciones con cuotas de 1.40 o superiores. Todos los eventos deben disputarse durante el período de vigencia de la promo. Tenés 24 horas desde la acreditación del bono para cumplir con los requisitos de apuesta.

¡Aprovechá la promoción este viernes para empezar el fin de semana con más emoción!

Promo 3. Bono de cumpleaños

Si sos un usuario activo, 1xBet te enviará un código promocional por SMS y a través de tu cuenta para realizar una apuesta gratis por tu cumpleaños. Podés usarlo en Promo - Tienda de códigos promocionales para apostar a tu deporte favorito, como el fútbol. Podés elegir una apuesta simple o una combinada de tres selecciones. Cada selección debe tener una cuota mínima de 1.8.

El costo mínimo de un código es de 50. Para obtener uno, ingresá a tu cuenta, seleccioná una categoría, indicá el monto y hacé clic en Obtener código. Tené en cuenta que estos bonos no están disponibles para las cuentas que operan con criptomonedas.

¿Qué promo elegir?

El bono de bienvenida es ideal para quienes abren una cuenta en 1xBet y tienen pensado realizar varios depósitos. Lucky Friday, en cambio, está pensado para los jugadores activos que pueden cumplir con los requisitos de apuesta en un plazo de 24 horas. Por último, el bono de cumpleaños es un regalo especial para los clientes más activos, que les permite realizar una apuesta gratis a su deporte favorito.

Compatibilidad entre promos

Lucky Friday no se puede combinar con otras promos de bonos. Además, mientras el bono de bienvenida esté activo, Lucky Friday, BEAT 1xBET y X2 Wednesday no estarán disponibles.

Recordá que las apuestas son una forma de entretenimiento, no una fuente de ingresos. 1xBet invita a todos los jugadores mayores de 18 años a apostar siempre de manera responsable.

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).