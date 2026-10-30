Weekend Booster: un bono del 50% los viernes y cómo cumplir los requisitos de apuesta en Big Bass Bonanza

1xBet Argentina ofrece la promoción Weekend Booster de los viernes, ideal para que los fanáticos de los juegos de azar empiecen un fin de semana lleno de emoción. En este artículo, vas a aprender cómo conseguir un bono del 50 % sobre tu depósito y hasta 50 giros gratis, además de conocer las condiciones que tenés que cumplir para poder retirar las ganancias del bono.

Condiciones de la promoción

La promoción global Weekend Booster está disponible todos los viernes de 00:01 a 23:59 (GMT+0). En Argentina (UTC−3), esto equivale al periodo comprendido entre las 21:01 del jueves y las 20:59 del viernes. ¡Prestá atención a estos horarios y hacé tu depósito antes de las 21:00 del viernes!

Para participar en Weekend Booster, seguí estos pasos:

Iniciá sesión o registrate en el sitio web o la app de 1xBet.

Completá tu perfil y verificá tu número de teléfono.

Asegurate de tener activada la participación en bonos de casino: ingresá a Configuración de la cuenta → Participación en ofertas de bonos y seleccioná el bono de casino.

No retires fondos durante los siete días anteriores al depósito para que puedas participar en la promoción.

Cuando cumplas con todos los requisitos, depositá al menos 9209 ARS durante el periodo de la promoción para recibir un bono del 50% de tu depósito. El bono máximo es de 92 087 ARS. Requisito de apuesta: 25x; plazo para cumplirlo: cinco días.

También podés recibir hasta 50 giros gratis, según el monto de tu depósito:

9209 ARS o más: 10 giros gratis

18 418 ARS o más: 25 giros gratis

36 836 ARS o más: 50 giros gratis

El bono en dinero y los giros gratis pueden acreditarse en distintos momentos. Cada recompensa se acredita dentro de las 24 horas posteriores al cumplimiento de las condiciones correspondientes. Los giros gratis tienen una validez de siete días desde su acreditación.

Requisitos de apuesta

Tanto el bono en dinero como las ganancias obtenidas con los giros gratis de Weekend Booster deben apostarse 25 veces dentro de los cinco días posteriores a su activación. Si el bono vence o se cancela, perderás tanto el bono como las ganancias que todavía no hayan cumplido los requisitos de apuesta.

La apuesta máxima permitida durante el cumplimiento de los requisitos es de 9209 ARS. Por ejemplo, si depositás 18 418 ARS, recibís un bono de 9209 ARS. Para liberarlo, tenés que realizar apuestas por un total de 230 225 ARS (9209 × 25).

Las apuestas deben realizarse con fondos de tu saldo principal para que cuenten a efectos de los requisitos de apuesta. Se contabilizan tanto las apuestas ganadoras como las perdedoras, pero únicamente en los juegos incluidos en la categoría Bonus Wagering. No cuentan las apuestas en póker, ruleta, blackjack, bacará, Live Casino, Crash Games ni mini tragamonedas.

Estas exclusiones pueden modificarse en cualquier momento y sin previo aviso. Podés consultar la lista actualizada en la página de la promoción: https://a.1xbet.com/bonus/casino/promotions/weekend_booster.

¡Liberá tu bono en Big Bass Bonanza!

Si no sabés qué tragamonedas elegir para cumplir los requisitos de apuesta de tu bono, podés probar Big Bass Bonanza, disponible en la categoría Bonus Wagering. Esta tragamonedas con temática de pesca, desarrollada por Pragmatic Play, se lanzó en 2020, pero sigue siendo muy popular gracias a su entretenida mecánica de juego, su alta volatilidad y su RTP del 96,71 %.

El juego cuenta con una cuadrícula de cinco rodillos y tres filas, con símbolos tradicionales, artículos de pesca y peces. Durante la ronda de bonificación, el pescador funciona como comodín, mientras que el símbolo scatter muestra un pez enganchado en un anzuelo. Si conseguís tres o más símbolos scatter, activás la función de giros gratis. ¡El premio máximo del juego es de 2100 veces el valor de tu apuesta!

¡Ahora ya sabés cómo conseguir las recompensas de Weekend Booster y cumplir sus requisitos de apuesta!

Solo para mayores de 18 años. Jugá con responsabilidad. Los juegos de azar implican riesgos económicos. Si tenés problemas relacionados con el juego, acudí a los servicios de asistencia especializados.

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La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).