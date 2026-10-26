En 2026, el Balón de Oro celebra su 70.º aniversario con una ceremonia que tendrá lugar en el London Palladium en honor a Stanley Matthews, el primer ganador del galardón. A lo largo de estas siete décadas, el premio ha experimentado numerosos cambios: pasó de reconocer exclusivamente a futbolistas europeos a destacar talentos de todo el mundo, y de evaluar el rendimiento durante un año calendario a considerar las actuaciones a lo largo de una temporada del fútbol europeo. Sin embargo, algo se ha mantenido constante: el Balón de Oro siempre ha sido un indicador del prestigio internacional de los jugadores y clubes representados entre sus nominados. Este año, ningún equipo refleja mejor ese reconocimiento que el Paris Saint-Germain.

Diez jugadores del PSG figuran entre los 30 candidatos al premio individual más prestigioso del fútbol, superando el récord del propio club de nueve nominados establecido el año pasado. Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz y Vitinha se ganaron un lugar gracias a sus actuaciones con el conjunto francés. Ferran Torres llegó durante el verano, pero su inclusión no hace más que confirmar el atractivo del proyecto deportivo parisino.

El reconocimiento va mucho más allá del principal premio individual del fútbol masculino. El PSG también está representado en otras categorías. Esta presencia, que abarca desde el mejor club y entrenador hasta el mejor arquero y el mejor jugador sub-21, refleja una excelencia integral y no un éxito aislado para el equipo que conquistó las dos últimas ediciones de Champions League.

De club francés a potencia mundial

La historia del PSG en el Balón de Oro comenzó de manera discreta. En 1979, João Alves se convirtió en el primer representante del club en la clasificación, al terminar en el puesto 21. Cuatro años después, Safet Sušić terminó en la posición 15. A mediados de la década de 1980, Luis Fernández logró ubicarse dos veces entre los 20 mejores: fue 12.º en 1985 y 17.º en 1986. En 1995, George Weah se convirtió en el primer futbolista vinculado al PSG en ganar el galardón, gracias a sus actuaciones durante un año calendario que comenzó en París y terminó en el AC Milan.

Estos cuatro nombres reflejan la evolución del PSG: de tener apariciones ocasionales en los más bajos de la clasificación a convertirse en un club que hoy domina tanto el fútbol europeo como las listas de nominados.

Lionel Messi ganó el Balón de Oro como jugador del PSG en 2021, y Ousmane Dembélé repitió la hazaña en 2025. En menos de medio siglo, el club pasó de contar con un solo representante en la lista a sumar diez nominados y tener presencia en todas las categorías principales.

La magnitud de los logros del PSG en la actualidad

En 2026, al menos nueve jugadores del PSG compiten por el premio principal por segundo año consecutivo. Sin embargo, los nombres por sí solos cuentan apenas una parte de la historia.

Ousmane Dembélé, el actual ganador del Balón de Oro, volvió a ser una pieza clave en la campaña europea del PSG, con ocho goles y dos asistencias en 13 partidos de Champions League. Achraf Hakimi registró seis asistencias, la tercera mejor cifra del torneo. Khvicha Kvaratskhelia participó directamente en 16 goles, estableciendo un récord para un futbolista georgiano en una sola edición, y fue elegido Mejor Jugador de la Temporada de Champions League. Marquinhos se convirtió en el jugador con más partidos disputados en competiciones europeas en la historia del club. Willian Pacho lideró el torneo con 105 recuperaciones de balón, pese a que gran parte de la atención mediática se centró en la destacada dupla de defensas centrales del Arsenal. Fabián Ruiz se convirtió en el único futbolista en conquistar tanto la Champions League como la Copa del Mundo este año. Vitinha fue elegido Mejor Jugador del partido en la final contra el Arsenal.

Estos logros reflejan el sistema que Luis Enrique ha construido. Su nominación no sorprende: el PSG se convirtió en apenas el segundo club en defender con éxito su título en la era moderna de la Champions League. La victoria sobre el Arsenal en Budapest le permitió al entrenador conquistar su tercer título en la competición y dio paso a una renovación de contrato hasta el verano de 2030.

Matvey Safonov también merece una mención especial, ya que se convirtió en el segundo arquero del PSG, después de Gianluigi Donnarumma.

La influencia del PSG hace tiempo que trascendió las canchas. El club, que colabora desde 2022 con 1xBet, una de las principales empresas de apuestas del mundo, se ha consolidado como una auténtica marca global del fútbol. La atención que genera el Balón de Oro es tanto un fenómeno deportivo como mediático, con París en el centro de todas las miradas. Como socio oficial, 1xBet encaja de manera natural en este escenario, compartiendo con el PSG su participación en los grandes acontecimientos del fútbol mundial.

El PSG está haciendo historia

Sin importar quiénes se lleven los premios el 26 de octubre, el PSG ya ha conseguido una victoria en un sentido mucho más amplio. El club, que alguna vez fue apenas un nombre más en una extensa lista, hoy está representado en todas las categorías principales del Balón de Oro y establece récords que podrían mantenerse durante años. París hace tiempo que dejó de esperar el reconocimiento: ahora es el club el que marca las reglas del juego.

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