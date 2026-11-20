El encuentro se realizará este martes 24 de noviembre, de 18.30 a 20, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 25 de Mayo 2885.

El nombre de una página web o la dirección de correo electrónico de un negocio no son solamente datos de contacto: también forman parte de su identidad digital. Sin embargo, pueden convertirse en motivo de un conflicto cuando otra persona u organización reclama su titularidad.

¿Qué hacer si llega una notificación que exige entregar ese nombre? ¿Cómo demostrar que se utiliza desde hace años? ¿Qué documentación puede servir para defenderlo? Esas son algunas de las preguntas que se abordarán en un taller gratuito sobre nombres de dominio de Internet y resolución de conflictos que se realizará en Mar del Plata.

La propuesta tendrá un enfoque práctico y estará destinada a personas, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, medios de comunicación, asociaciones y emprendimientos que administren una página web o utilicen un dominio propio para sus correos electrónicos.

Durante el encuentro, los expositores explicarán cómo reconocer una notificación formal, qué comprobantes conviene conservar y cuáles son las diferencias entre una disputa por un dominio argentino, como los terminados en .com.ar, y un reclamo internacional por dominios como .com.

La actividad contará con la participación de Humberto Carrasco Blanc, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte de Chile y director del Programa de Asistencia a Titulares de Nombres de Dominio; Margarita Valdés, abogada especializada en tecnología; y Sergio Salinas Porto, presidente de Internauta Argentina.

El taller está vinculado con la Clínica Legal de Nombres de Dominio, una iniciativa que busca acercar orientación y asistencia a personas, pymes y organizaciones que atraviesan conflictos relacionados con la titularidad de sus dominios en Internet.

Cuándo y dónde será el taller gratuito

El encuentro se realizará este martes 24 de noviembre, de 18.30 a 20, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ubicada en 25 de Mayo 2885.

La acreditación comenzará a las 18. La participación será gratuita, se entregarán certificados de asistencia y será necesario realizar una inscripción previa.

Formulario de inscripción: https://bit.ly/derechoeinternet