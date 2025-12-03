El Higa anunció su plataforma para sacar turnos online: ¿adiós 0800 y las líneas fijas?

Por el momento, convivirá con las métodos más antiguos, aunque el objetivo es que la vía online sea la única forma de adquirir un turno.

El Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) puso en marcha un avance significativo en la modernización de su sistema de atención al paciente: desde esta semana empezó a entregar turnos de especialidades médicas a través de la plataforma web, una medida que busca fortalecer la accesibilidad y optimizar los tiempos de espera para la comunidad.

Esta primera etapa de digitalización incluye turnos para las siguientes especialidades, las cuales no requieren derivación previa: Clínica Médica, Ginecología, Cirugía, Cardiología y Traumatología. Se podrán conseguir registrándose en este enlace.

Según informaron desde el nosocomio local, "esta transición avanza con el objetivo claro de centralizar y optimizar la gestión de la atención y fue posible por un equipo de personal especifico, que armó la dirección y avanzó enormemente en el desarrollo y en la posibilidad que se concrete este avance".

Por el momento, el sistema de turnos online convive con el tradicional 0800 y las líneas fijas, pero las autoridades del Higa confirmaron que la meta es migrar completamente para que la vía web se convierta en la única forma de obtener la cita médica, haciendo el proceso más ágil y transparente para todos los usuarios.

"Estamos dando un paso, en consonancia con las disposiciones del Ministerio de Salud bonaerense, fundamental para eliminar las barreras de acceso.Sacar un turno desde casa, con ingreso personal, a cualquier hora, significa una mejora directa en la calidad de atención de nuestros pacientes", señaló la directora asociada del Higa, Renata Montaño Oliver.

Al mismo tiempo, un punto clave de esta modernización es la incorporación de la Historia de Salud Integrada (HSI), un sistema impulsado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que unifica toda la información sanitaria bajo un mismo paraguas digital.

Este avance tecnológico permite que cualquier paciente se pueda atender en cualquier punto de la provincia y tener los datos de su historia de salud. Además, permite unificar toda la información adicional, como medicación, recorrido hospitalario e historia familiar, y de esta manera tener un registro integral de toda la salud y prescindir de la historia clínica física, dando un avance en materia de transparencia, durabilidad y calidad de atención.

Otro aspecto importante de esta transición es fortalecer la lucha que comenzó la dirección del hospital contra la venta de turnos, donde inició una demanda penal, a la vez que cambió de lugar y de personal en ese aspecto. Ahora con la HSI, el paciente ingresa por Renaper, debido a que sus datos son únicos e intransferibles, lo que garantiza que no haya duplicaciones ni venta de turnos.