Hot Sale: más descuentos, ofertas picantes a la noche y un consumo más "inteligente" que "compulsivo"

Informaron que el 67% de los usuarios son mujeres de entre 22 y 55 años, de las cuales únicamente un 5% tiene entre 18 y 24.

Debido al boom de la nueva edición del Hot Sale, el director de la Comitiva Atlántica de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Javier Durán, precisó que las compras no son compulsivas, sino inteligentes, destacó que el descuento promedio es mayor que en otros años y contó cuál es el mejor horario para buscar ofertas.

En principio, acerca del desarrollo del evento que ofrece descuentos masivos, le comentó a 0223 que en un día y medio alcanzaron los 5.600.000 usuarios que navegaron en la página, con algunos picos puntuales: 127.000 cuando comenzó a la 1:30 del lunes, 140.000 a las 14 y casi 430.000 personas a las 23, antes del fin de la jornada, "donde están las ofertas más picantes".

En este sentido, resaltó la implementación del chatbot, que "redujo la cantidad de consultas que los usuarios deben hacer para navegar y realiza una comparativa de precios", y detalló que dentro de lo "más buscado" en la asistencia artificial figuran "precios y ofertas, TV y audio, electrodomésticos línea blanca, notebook y PC, y la cantidad de cuotas, financiamiento y descuentos con bancos".

Conforme a Durán, "otro dato relevante es que el 67% de los usuarios son mujeres de entre 22 y 55 años, de las cuales únicamente un 5% tiene entre 18 y 24 años", y que el consumo es "mucho más analítico que otros años", ya que "navega y revisa" para encontrar el mejor descuento, mientras que antes "iba directamente a adquirir un producto en oferta para ganarle a la inflación".

El comportamiento de los consumidores es "diferente" en esta edición.

Al mismo tiempo, reveló que lo más demandado por el público, hasta el momento, fueron "electrodomésticos, indumentaria, muebles, viajes, deporte, salud y belleza, moto y autos, y por último, supermercado y bodegas", en ese orden.

A pesar de que remarcó que el miércoles a las 00:59, en el último minuto del hot sale, es cuando se acumulan las ofertas más importantes y por ese motivo es pronto para realizar una comparación con años anteriores, precisó que "viene bien" y que esta vez el comportamiento es "diferente", teniendo en cuenta que "no es una compra compulsiva, sino que son usuarios que ingresan, revisan, vuelven a ingresar y después de algunos intentos hacen la compra".

"Es como un fin de semana largo para una ciudad turística. Es una inyección para todas las marcas, que son más de 800 esta edición, de las cuales el 48% son Pymes y no grandes empresas. Además, hay un 30% que está fuera de Buenos Aires, lo que federaliza el comercio sobre todas las partes del país", valoró el director de la comitiva regional que impulsa la economía digital.

Electrodomésticos, unas de las categorías más vendidas en el Hot Sale 2026.

Por otro lado, destacó que existen "cinco instancias de tipos de ofertas" y que inclusive "cuando pasas las 20 horas hay ofertas más importantes y muchas otras el miércoles", y señaló que algunas empresas "tienen un sobrestock de algo y lo lanzan como oferta", lo que favorece tanto a los consumidores como a las propias marcas.

En última instancia, el referente de la entidad indicó que el descuento promedio de esta edición es "cuatro puntos porcentuales mayor" al del año anterior, cuando fue del 30%, y aseguró que las expectativas de cara al último día son positivas, aún más al recordar que "somos consumidores, argentinos y vamos a buscar la oferta". Sin embargo, reiteró que ahora se trata de "una compra inteligente" y que "las personas no compran compulsivamente cualquier cosa".