Dirigente marplatense expondrá en importante foro internacional en materia de gobernanza de internet en Irlanda

El marplatense participará en su condición de presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet.

El dirigente marplatense Sergio Salinas Porto, presidente de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet (Internauta Argentina) y secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC) Mar del Plata, participará a fines de octubre de un relevante foro internacional en materia de gobernanza de internet.

El referente local será parte de la reunión ICANN 84, que se desarrollará del 25 al 30 de octubre de 2025 en Dublín, Irlanda. Se trata de un encuentro organizado por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), es uno de los foros internacionales más relevantes en materia de gobernanza de Internet. Reúne a gobiernos, empresas tecnológicas, organizaciones técnicas y representantes de los usuarios para definir políticas globales sobre el funcionamiento y futuro de la red.

Salinas Porto asistirá en su carácter de Secretario de la Región de América Latina y el Caribe del segmento de usuarios de Internet, con una activa participación en los debates sobre acceso, derechos digitales y políticas públicas de inclusión tecnológica.

En el marco de ICANN 84, el dirigente fue además invitado por una comunidad de ciberactivistas digitales irlandeses para brindar una conferencia titulada: “Participación y Democracia 3.0: desafíos de las democracias modernas” (Participation and Democracy 3.0, challenges of modern democracies).

Durante su presentación abordará los impactos de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas plataformas digitales en la participación ciudadana, los procesos democráticos y el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.

Entre los temas principales del encuentro se destacan gobernanza global del sistema de nombres de dominio (DNS), seguridad y estabilidad de Internet, ciberseguridad y resiliencia digital, inclusión y alfabetización digital, gobernanza multiactor y diversidad de representación y estrategias regionales para América Latina y el Caribe.

Salinas Porto ha sido uno de los pioneros en América Latina en instalar en la agenda política regional temas como inteligencia artificial aplicada a internet, ciberseguridad, alfabetización digital y el empoderamiento de los usuarios de Internet. Desde sus roles institucionales, impulsa la construcción de una agenda digital soberana, participativa y centrada en los derechos de las personas.

Asimismo, es dirigente destacado del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador Axel Kicillof, y referente del Frente Grande en Mar del Plata, desde donde promueve políticas públicas orientadas al desarrollo tecnológico, la democratización del conocimiento y la soberanía digital argentina.