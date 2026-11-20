Cayó uno de “Los Dulceros”: robaron en una casa y se llevaron chocolates del local

El avance de una investigación por el robo que tres personas armadas cometieron el 15 de octubre pasado en una vivienda y el local delantero en el barrio Félix U. Camet permitió aprehender a uno de los sospechosos y secuestrar el auto empleado y elementos de interés para la causa.

La causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri comenzó tras la denuncia que hizo un hombre de 34 años luego del asalto sufrido en su almacén: tres sujetos lo redujeron, llevaron a su casa del fondo y robaron cuatro mil dólares, un millón de pesos, dos celulares, notebook, una tablet, una consola de juegos, anillos y pulseras de oro y plata, un DVR, custro relojes de distintas marcas, perfumes e indumentaria y chocolates del local.

Había robado alhajas, artículos electrónicos y perfumes, entre otros objetos de valor.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, personal del Gabinete de Robos Agravados a Comercios de la DDI estableció que los autores del ilícito -conocidos como “Los Duleros” - se movilizaban en un Renault 9 dominio AAL-051 registrado a nombre de Braian Artuzi, cuyas características físicas coincidían con la de uno de los autores.

La Justicia de Garantías avaló el allanamiento que se hizo efectivo en una vivienda en Tierra del Fuego al 3700 donde secuestraron el Renault 9 gris oscuro y varios de los elementos sustraídos.

El Renault 9 gris oscuro secuestrado.

Artuzi quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri.