Ramas contra viviendas y postes de luz caídos: los destrozos provocados por el temporal de viento

Por las fuertes ráfagas que azotaron durante la tarde de este martes a Mar del Plata, desde Defensa Civil dieron a conocer el saldo que dejó el temporal de viento, entre ellos los destrozos provocados y las zonas más afectadas.

En primer lugar, una vez que cesaron la preocupantes condiciones meteorológicas, su titular Alfredo Rodríguez explicó que "entre las 15 y las 19, el viento fue mayor, cumpliéndose de este modo el alerta amarillo por vientos fuertes, que rondaron entre los 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70", y dio detalles de los incidentes registrados por el temporal.

Debido a las inclemencias climáticas, según indicó el referente del organismo municipal, "dos ramas importantes cayeron sobre dos viviendas", la primera ubicada en el barrio Félix U. Camet y la segunda situada en Las Dalias.

Sin embargo, no se registraron heridos y las familias fueron asistidas por personal de Defensa Civil, que actuaron a lo largo de la jornada ventosa en la ciudad.

Un poste de luz fue derribado por las intensas ráfagas.

Una de las viviendas más afectada por el temporal.

Además, informó que "cayeron seis cables y también hubo 12 intervenciones de Defensa Civil por postes de luz en movimiento y algunos caídos, y otras 16 por gajos de gran porte desplomados en la vía pública, algunos pequeños y otros grandes".