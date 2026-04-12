Identificaron al hombre que falleció en el brutal choque de motos

El hombre falleció en el lugar producto del impacto.

El barrio Félix U. Camet quedó conmocionado por un brutal siniestro vial que se llevó la vida de un hombre y dejó a dos jóvenes gravemente heridos en el Hospital General Interzonal de Agudos (Higa).

La víctima fatal, que circulaba en una moto 110 CC, fue identificada como Víctor Daniel Bosio, de 46 años.

El joven de 16 años que conducía el segundo vehículo implicado, un motovehículo 150 CC, se encuentra gravemente internado traumatismo encéfalo craneano, lesiones en el rostro y politraumatismos.

A su vez, el acompañante de 18 años permanece en el mismo nosocomio con múltiples traumatismos, pero estable.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. Personal de la Policía Científica y del Same trabajaron en el lugar para asistir a los implicados.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e intervino la Fiscalía N° 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia. También se le dio intervención al fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Juvenil.