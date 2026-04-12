Brutal choque entre dos motos: un muerto y un adolescente gravemente herido

Un violento accidente de tránsito entre dos motocicletas terminó este domingo por la madrugada con una persona fallecida y dos jóvenes internados en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Central e Isla Candelaria, cerca de las 0.30. La víctima se trasladaba en una moto de 110 cilindradas e impactó contra un segundo vehículo de 150 cilindradas que no tenía patente colocada.

Fuentes oficiales le confirmaron a 0223 que, como consecuencia del impacto, un hombre de 46 años murió en el lugar. En tanto, el conductor del otro rodado, un adolescente de 16 años, sufrió traumatismo encéfalo craneano, lesiones en el rostro y politraumatismos, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital.

El acompañante, un joven de 18 años, también resultó con heridas de gravedad, entre ellas traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento —luego recuperada— y múltiples traumatismos, por lo que quedó internado en el mismo nosocomio.

En el lugar trabajaron personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), efectivos policiales y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro. Además, se procedió al secuestro de los vehículos involucrados para futuras pericias.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e intervino la Fiscalía N° 11 de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia. También se le dio intervención al fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Juvenil.