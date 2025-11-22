Bajo la lluvia en Las Vegas: Franco Colapinto largará 15° mientras Norris voló hacia otra pole

En una clasificación pasada por agua en el circuito callejero de Las Vegas, el argentino no logró superar la Q2 y partirá 15°, mientras que Lando Norris volvió a dominar con una pole clave en el cierre de la temporada.

En una clasificación cargada de incertidumbre, lluvia y momentos decisivos para el campeonato. Lando Norris, en modo campeón, se quedó nuevamente con la pole position, reafirmando su dominio en esta temporada 2025 que lo tiene como protagonista absoluto. En contraste, Franco Colapinto no logró dar el salto esperado y partirá desde la 15ª posición, en un escenario que no perdona errores y donde cada décima vale oro.

El piloto británico de McLaren registró un gran tiempo de 1:47.934 para asegurarse el primer lugar de salida. Más atrás, Pierre Gasly —compañero de Colapinto en Alpine— finalizó 10°, mostrando una mejor adaptación a las condiciones extremas que dejó la lluvia constante sobre el trazado urbano. Para el argentino, la Q1 no presentó mayores sobresaltos, pero la Q2 terminó siendo una barrera infranqueable luego de que su monoplaza patinara en una de las vueltas decisivas.

En un escenario complejo y con muy poco grip, Colapinto explicó los motivos de su caída en la segunda tanda de clasificación. “Fue una qualy difícil”, admitió el piloto porteño, quien relató que venía mejorando tiempos hasta que un toque al piano puso su auto de costado y lo dejó sin batería para el último intento. “Una pena porque esa vuelta era muy buena. No sé si décimo, pero 11 hubiera quedado seguro”, agregó con frustración, aunque dejó en claro que las sensaciones en mojado fueron mejores que en seco.

Pierre Gasly, por su parte, alcanzó la Q3, pero allí no logró sostener un ritmo competitivo ante la contundencia de los líderes. Finalmente, el francés se ubicó 10°, mientras Norris volvió a marcar la diferencia en un final de clasificación electrizante. El McLaren se mostró firme en todos los sectores, dejando sin respuestas a un Max Verstappen que debió conformarse con el segundo puesto y a un sólido Carlos Sainz que completó el top 3.

De cara a la carrera, Colapinto se mostró cauto pero optimista. “Muy poco grip, mucho spray… muy difícil. Pero mañana intentaremos estar mejor”, expresó el argentino, quien destacó que la performance del Alpine bajo lluvia lo acercó más a sus rivales directos. “Habrá que trabajar, entender por qué y mañana tener una buena carrera”, cerró confiado en poder avanzar desde el fondo de la grilla.

El domingo promete ser vibrante, con horarios poco habituales para los fanáticos argentinos: la carrera del GP de Las Vegas comenzará a las 01:00 hs. Con un Norris decidido a estirar su ventaja en el campeonato y con Oscar Piastri y Max Verstappen como principales perseguidores, el cierre de la temporada se vive a pura tensión. Para Colapinto, será una oportunidad clave para escalar posiciones en un circuito tan glamoroso como implacable.

Así quedó la parrilla para la largada del GP de Las Vegas

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Carlos Sainz (Williams) George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Isack Hadjar (RB) Charles Leclerc (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Alexander Albon (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari)

A qué hora es la carrera en el GP de Las Vegas 2025

En un fin de semana con horarios atípicos para lo habitual de la Fórmula 1, este Gran Premio de Las Vegas posee modificaciones en ese aspecto. La carrera del domingo por la fecha 22 del Campeonato 2025, comienza a partir de las 01:00 hs (de Argentina). Allí, Lando Norris buscará dar el golpe final para alejarse lo máximo posibles de sus perseguidores: Oscar Piastri y Max Verstappen.