Boca buscará cortar una racha negativa este sábado, cuando juegue la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, ya que las últimas tres veces que disputó el partido decisivo en el ámbito internacional no pudo alzarse con el título.

Boca fue campeón internacional por última vez en 2008, cuando venció a Arsenal en la Recopa Sudamericana. Desde entonces, perdió tres finales de Copa Libertadores de manera consecutiva, en 2012, 2018 y 2023.

En 2012, se enfrentó al Corinthians y empató 1 a 1 en la ida en la "Bombonera", con goles de Facundo Roncaglia para el "Xeneize" y Romarinho para el conjunto brasileño, mientras que en la vuelta, los locales se impusieron por 2 a 0 con tantos de Emerson.

En aquella ocasión, quedaron marcadas las declaraciones de Juan Román Riquelme, figura del equipo, quien dejaría en claro que se sentía "vacío" ya que le había entregado todo al club, y luego dejaría la institución por diferencias con el director técnico Julio César Falcioni.

En 2018, por su parte, el equipo que dirigía Guillermo Barros Schelotto enfrentó a River todavía con el formato ida y vuelta.

Empató 2 a 2 en la "Bombonera" con goles de Wanchope Ábila y Darío Benedetto para el local y de Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz en contra para la visita.

La vuelta fue la recordada final en Madrid en la cual River se llevó el triunfo por 3 a 1 con goles de Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez, mientras que Benedetto había abierto la cuenta para el "Xeneize".

Cinco años más tarde, en noviembre de 2023, Boca volvería a disputar una instancia decisiva, esta vez con el formato nuevo de partido único en cancha neutral ante el Fluminense.

En aquella ocasión, en el Estadio Maracaná, el conjunto dirigido por Jorge Almirón cayó 2 a 1 en tiempo suplementario. El primer tanto lo anotó Germán Cano para el "Flu", y luego Luis Advíncula igualaría el trámite para el equipo argentino. Sin embargo, en el suplementario aparecería John Kennedy para anotar el 2 a 1 definitivo que le arrebató nuevamente el sueño al elenco de la ribera.

Mineiro también busca levantarse a nivel internacional

El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez no tiene un panorama tan diferente al de Boca en cuanto a los últimos antecedentes a nivel internacional. Su última consagración fue en 2014, con la Recopa Sudamericana que le ganó a Lanús. El "Galo" había sido campeón de la Libertadores el año anterior. Desde entonces, perdió la final de la Copa Libertadores 2024 y de la Copa Sudamericana 2025.

En 2024 cayó ante Botafogo en el duelo decisivo que se jugó en el "Monumental" por 3 a 1, con tantos de Luiz Enrique, Alex Telles y Junior Santos para el Botafogo, mientras que Eduardo Vargas anotó para Mineiro.

En tanto, en la final de la Sudamericana 2025 cayó 5-4 por penales ante Lanús, luego de haber empatado 0 a 0 en tiempo reglamentario y suplementario.