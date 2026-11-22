De igual a igual. Colapinto le dio pelea a los mejores y cerró un excelente fin de semana para Alpine.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una gran actuación para terminar sexto en el Gran Premio de Las Vegas , donde vio una de las mejores carreras en la historia de la categoría.​​​​​

El triunfo quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Colapinto había clasificado décimo este sábado, pero finalmente largó octavo debido a una penalización que sufrió Piastri y los problemas en la monoplaza del neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), quien comenzó la carrera desde boxes. Además, tuvo una de sus típicas largasdas al superar a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y ponerse sexto.​​​​​

Pero en las primeras vueltas el oriundo de Pilar mantuvo un ritmo muy lento que provocó que cayera a la undécima colocación , fuera de la zona de puntos.

A partir de allí, la carrera fue una verdadera carnicería, con muchísimos pilotos metidos en el pelotón por la primera posición.

El momento clave fue el ingreso del coche de seguridad en la decimonovena vuelta por un choque del mexicano Sergio “Checo” Pérez, que derivó en que Colapinto se vio beneficiado y volviera a meterse en puestos de puntos.​​​​​

Como si esto fuera poco, en los últimos giros el joven piloto de Alpine volvió a subir posiciones luego de que se tocaron los pilotos de Ferrari , que son el monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton. Además, el británico George Russell se despistó sobre la final y fue superado por el argentino.

Finalmente, Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición, pero quedó sexto y sumó ocho puntos debido a una penalización de 10 segundos que recibió Leclerc. Este resultado, además, le permitió volver a puntuar después de seis fechas de sequía.

A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, brilló y terminó quinto.