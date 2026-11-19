Colapinto comienza la actividad en Las Vegas: el cronograma
El piloto argentino buscará cortar la racha de seis carreras sin sumar puntos. Este jueves empieza la acción con las pruebas libres.
Por Redacción 0223
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El argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un interesante desafío este fin de semana, en el que participará en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1. Este Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.
La actividad comenzará el jueves por la noche con la primera práctica libre, que está programada para las 21:30 (hora de Argentina), mientras que las siguientes dos sesiones de entrenamiento serán el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30. El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.
El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.
Colapinto, por su parte, llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de seis fechas sin sumar puntos. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
Cronograma
Jueves 19 de noviembre
21.30 Práctica libre 1
Viernes 20 de noviembre
1.00 Práctica libre 2
9.30 Práctica libre 3
Sábado 21 de noviembre
1.00 Clasificación
Domingo 22 de noviembre
1.00 Carrera
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