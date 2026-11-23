La familia asegura que el proceso judicial se extendió durante años y que incluso en 2023 recibió llamadas intimidatorias cuando intentó difundir públicamente la condena.

Durante más de 20 años, una pareja de Mar del Plata trabajó y ahorró con un objetivo: comprar un departamento pequeño que les permitiera tener un techo propio y transitar la vejez con mayor tranquilidad. Juntaron 30.000 dólares y confiaron en una operación inmobiliaria que terminó en una causa judicial por estafa.

Más de una década después, su hija decidió volver a poner la historia en agenda. Lucía Real Salas lanzó una petición para exigir que el Congreso debata una iniciativa que denomina “Ley Cerimedo”, en referencia a Fernando Cerimedo, el consultor político que fue condenado en Mar del Plata en 2016 por estafa y defraudación.

La familia asegura que el proceso judicial se extendió durante años y que incluso en 2023 recibió llamadas intimidatorias cuando intentó difundir públicamente la condena.

El reclamo tiene como punto de partida una sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 3 de Mar del Plata. En marzo de 2016, Cerimedo recibió una pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, por la venta de un mismo departamento a dos compradores distintos.

De acuerdo con el fallo, el 25 de julio de 2012 firmó un boleto de compraventa por 30.000 dólares con Alejandro Real Salas y María del Rosario Pérez Yáñez. Sin embargo, el inmueble ubicado en la calle Chile ya había sido vendido a otra persona el 3 de mayo de ese mismo año, por el mismo monto.

La sentencia consideró acreditados los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa. La condena se resolvió mediante un juicio abreviado, con la conformidad del imputado y su defensa.

Las causas judiciales apuntan a Cerimedo como responsable de estafa.

El reclamo de una hija: “Les arrebató los ahorros de toda la vida”

En el texto publicado, Lucía reconstruye el impacto que tuvo aquella operación en su familia. Según cuenta, sus padres son dos jubilados que durante más de dos décadas trabajaron y se privaron de distintos gastos para reunir el dinero que les permitiera comprar una vivienda. “Su única meta era juntar 30.000 dólares para comprar un departamento de un ambiente y medio. Eso representaba su vejez tranquila tras décadas de romperse la espalda trabajando”, escribió.

La mujer sostiene que, pese a la condena judicial, el perjuicio económico nunca fue reparado y que sus padres todavía no pudieron recuperar el dinero que habían entregado. Una pareja que aún atraviesa muchas dificultades para sostenerse con sus ingresos jubilatorios y con el impacto emocional que tuvo el conflicto.

La familia asegura que el proceso judicial se extendió durante años y que incluso en 2023 recibió llamadas intimidatorias cuando intentó difundir públicamente la condena. Ese episodio forma parte del relato de Lucía y requiere una verificación independiente.

Qué propone la “Ley Cerimedo”

La iniciativa que impulsa la hija de los damnificados apunta a establecer mecanismos para evitar que personas condenadas por estafas puedan utilizar espacios de poder político o institucional sin haber respondido por los perjuicios económicos ocasionados.

El reclamo plantea tres medidas centrales:

Ficha Limpia ampliada: impedir que personas condenadas por estafas puedan asesorar a dirigentes políticos, contratar con el Estado o registrar empresas hasta reparar económicamente a sus víctimas.

Investigación de patrimonios: acelerar los mecanismos judiciales para identificar bienes, sociedades y posibles testaferros que permitan evitar el incumplimiento de las obligaciones económicas.

Registro público de condenados: crear un padrón nacional, gratuito y accesible, con personas que tengan condenas firmes por fraude.

La propuesta aparece en un contexto en el que el Gobierno nacional volvió a incorporar una versión de Ficha Limpia en su proyecto de reforma electoral. Sin embargo, las restricciones planteadas por Lucía van más allá de las condiciones para presentarse a elecciones y todavía no constituyen un proyecto de ley aprobado.

Actualmente Cerimedo se encuentra detenido, acusado del intento de femicidio de su pareja.

La historia volvió a cobrar repercusión por su detención en Bolivia

El nombre de Fernando Cerimedo volvió a tener repercusión pública en los últimos meses por su situación judicial en Bolivia, donde permanece detenido preventivamente en el marco de una investigación por la presunta tentativa de feminicidio de su expareja, Nadia Beller.

El exasesor político también es investigado en ese país por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Se trata de causas en trámite, por lo que rige la presunción de inocencia respecto de esos hechos.

En agosto de 2026, el conductor televisivo Rodrigo Lussich también hizo público que su familia había perdido 35.000 dólares en una operación inmobiliaria en Mar del Plata que atribuyó a Cerimedo. Por el momento, no está confirmado si ese episodio corresponde al mismo inmueble y expediente que el de la familia Real Salas.